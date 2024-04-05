Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    Глушаков поздравил Федуна с днем рождения

    Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за армянский «Урарту», поздравил с днем рождения бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.

    «Поздравляю Леонида Арнольдовича! Пожелаю ему крепкого здоровья и терпения. Пусть в его жизни будет хорошее настроение, как у меня (смеется).

    Хотелось бы также пожелать Леониду Арнольдовичу таких же ярких впечатлений, которые были в наши чемпионские золотые годы!» – сказал Глушаков.

    • 5 апреля Федуну исполнилось 68 лет.
    • Он владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
    • В эпоху Федуна команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Клуб не поздравил Федуна, чем возмутил Зарему Салихову.

    Новости по теме
    Глушаков: «Абаскаль ведет себя неправильно по отношению к русскому народу» 15
    Глушаков: «Я – народный футболист» 5
    Глушаков рассказал об адаптации в Армении 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2024 22:22
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    WE ARE FOR PETER
    1712347401
    Хитрый инородный свин))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+