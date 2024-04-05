Глушаков поздравил Федуна с днем рождения

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за армянский «Урарту», поздравил с днем рождения бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.
«Поздравляю Леонида Арнольдовича! Пожелаю ему крепкого здоровья и терпения. Пусть в его жизни будет хорошее настроение, как у меня (смеется).
Хотелось бы также пожелать Леониду Арнольдовичу таких же ярких впечатлений, которые были в наши чемпионские золотые годы!» – сказал Глушаков.
- 5 апреля Федуну исполнилось 68 лет.
- Он владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год.
- В эпоху Федуна команда по разу выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- Клуб не поздравил Федуна, чем возмутил Зарему Салихову.