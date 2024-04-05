Орлов назвал лучшего тренера для «Спартака»

Журналист Геннадий Орлов считает, что «Спартак» должен тренировать человек, который был связан с клубом в прошлом.

– В России вы видите достойные кандидатуры для «Спартака»?

– Я думаю, лучший вариант для «Спартака» – это Карпин. Если он сам этого хочет, конечно. Карпин хотя бы серебро со «Спартаком» выигрывал и сейчас с маленьким бюджетом достойно работает с «Ростовом».

Посмотрите, как у него раскрылись новички-иностранцы – Сако, Мохеби, Роналдо. Всех их Карпин подбирал, под свой игровой вкус.

Как «Ростов» обыграл московское «Динамо» – забили четыре, а могли все восемь забить! Но мне кажется, «Спартак» вряд ли его уговорит.

– Почему?

– Он же смотрит и всe видит со стороны. Ему нужно создать условия для работы.

Есть ещe опытный Черчесов. Они же спартаковцы! Наверное, было бы правильно, чтобы этот клуб возглавлял человек со спартаковским духом. А Карпин с Черчесовым оба по характеру очень самолюбивые, честолюбивые.

Эти качества для жизни, может быть, не очень хороши. Но в спорте без них никуда. Ангелы не становятся чемпионами.