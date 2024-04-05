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    Орлов назвал лучшего тренера для «Спартака»

    Журналист Геннадий Орлов считает, что «Спартак» должен тренировать человек, который был связан с клубом в прошлом.

    – В России вы видите достойные кандидатуры для «Спартака»?

    – Я думаю, лучший вариант для «Спартака» – это Карпин. Если он сам этого хочет, конечно. Карпин хотя бы серебро со «Спартаком» выигрывал и сейчас с маленьким бюджетом достойно работает с «Ростовом».

    Посмотрите, как у него раскрылись новички-иностранцы – Сако, Мохеби, Роналдо. Всех их Карпин подбирал, под свой игровой вкус.

    Как «Ростов» обыграл московское «Динамо» – забили четыре, а могли все восемь забить! Но мне кажется, «Спартак» вряд ли его уговорит.

    – Почему?

    – Он же смотрит и всe видит со стороны. Ему нужно создать условия для работы.

    Есть ещe опытный Черчесов. Они же спартаковцы! Наверное, было бы правильно, чтобы этот клуб возглавлял человек со спартаковским духом. А Карпин с Черчесовым оба по характеру очень самолюбивые, честолюбивые.

    Эти качества для жизни, может быть, не очень хороши. Но в спорте без них никуда. Ангелы не становятся чемпионами.

    • Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.
    • «Спартак» сейчас тренирует испанец Гильермо Абаскаль.
    • Команда идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.04.2024 18:48
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    Комментарии (13)
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    FCSpartakM
    1712333105
    Как всегда тупоголовое сравнение игроков в среднем клубе и топ. Разные требования к игрокам, абсолютно, разные уровни давления и тд. Он же не задается вопросами, почему в его бумжатне ни Полоз, ни Ерохин не играли так, как в Ростове.
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    fakeid
    1712333732
    любой спартач только за, потому что карпин купил в спартак дезеува!
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    WE ARE FOR PETER
    1712334016
    Неа,только или румын или цыган в спам пойдет,навроди тедески!) Главное чтобы прыгал и визжал )
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    Suvorov71
    1712334111
    Пердежь Флюгера продолжается, как переживает вонючая помойка, это еще раз доказывает, что Спартак действительно Народная команда, в питере очень многие болеют за Великий клуб, ну а помойка она навсегда будет помойкой
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    JIEGEHDA
    1712337388
    Из всего можно выделить лишь то что Трансферы Карпина реально стоящие и по ценам очень выгодные . Но стоит признать тот факт что Ростов он строил . Строил с поддержкой . А в Спартаке увы такую поддержку для тренера русского не дают . Максималка год сезон . И то в лучшем случае.
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    slavа0508
    1712343690
    Ну допустип Карпин вырос как тренер .это факт .....но ему комфортно в Ростове . работает не кто не дергает . с Арутюнянц ом попивает пивко .полное доверие ...а придёт в Спартак то неизвестно доживёт ли до пенсии или стебанёт инфаркт ... постоянная нервотрепка давление со всех сторон . а игроков нужных для победы в чемпионате один хер не кто не купит ...
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    ScarlettOgusania
    1712353553
    "ангелочку" Орлуше виднее из Питера, кому в Спартаке тренером работать суждено, сам то ни разу чемпионом не был))
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