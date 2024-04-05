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    • Кафанов дал совет Митрюшкину перед переходом в «Локомотив»

    Кафанов дал совет Митрюшкину перед переходом в «Локомотив»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что посоветовал голкиперу «Химок» Антону Митрюшкину.

    • Воспитанник «Спартака» летом перейдет в «Локомотив» в качестве свободного агента.
    • Стороны подписали предварительный контракт – футболист получит подъемные в размере 70 миллионов рублей.
    • Ожидается, что Митрюшкин будет зарабатывать в «Локо» 3 миллиона рублей в месяц.

    «В «Локомотиве» есть очень сильный вратарь – Илья Лантратов. Конкуренция у Митрюшкина будет достойная.

    Перед игрой с «Химками» встретил Антона и сказал ему, что надо будет научиться ждать шанса. Если дадут шанс, надо будет его использовать.

    Вопрос в том, сможет или нет. Но Митрюшкин – хороший вратарь», – заявил Кафанов.

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    Источник: Sport24

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    05.04.2024 18:18
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    Комментарии (1)
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    acor94
    1712475130
    Зачем локо 4 вратаря?
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