Кафанов дал совет Митрюшкину перед переходом в «Локомотив»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что посоветовал голкиперу «Химок» Антону Митрюшкину.

Воспитанник «Спартака» летом перейдет в «Локомотив» в качестве свободного агента.

Стороны подписали предварительный контракт – футболист получит подъемные в размере 70 миллионов рублей.

Ожидается, что Митрюшкин будет зарабатывать в «Локо» 3 миллиона рублей в месяц.

«В «Локомотиве» есть очень сильный вратарь – Илья Лантратов. Конкуренция у Митрюшкина будет достойная.

Перед игрой с «Химками» встретил Антона и сказал ему, что надо будет научиться ждать шанса. Если дадут шанс, надо будет его использовать.

Вопрос в том, сможет или нет. Но Митрюшкин – хороший вратарь», – заявил Кафанов.