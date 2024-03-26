Подробности трансфера воспитанника «Спартака» Митрюшкина в «Локомотив» – известна зарплата

Инсайдер Иван Карпов раскрыл подробности летнего трансфера вратаря «Химок» Антона Митрюшкина в «Локомотив».

«Приглашение 28-летнему Митрюшкину поступило из «Локомотива» ввиду того что 20-летний воспитанник «Локо» Худяков отказывался продлевать контракт.

Предварительная договоренность существует, однако впереди медосмотр + само подписание бумаг. Планируется, что это случится до конца недели.

Ситуация вынудила «Локо» искать Худякову замену уже сейчас. Тем более, что даже травматичный 38-летний Гилерме выиграл конкуренцию у юноши. С Маринато, кстати, по окончании сезона будут говорить о возможном продлении еще на год.

По результатам поиска выбор пал на Митрюшкина. Тому есть несколько причин.

1) Заканчивался контракт с «Химками», который подмосквичи желали продлить.

2) Готов на зарплату на уровне Худякова (3 миллиона рублей в месяц).

3) Знаком менеджменту москвичей по работе в «Химках».

4) Приятельствует с Ильей Лантратовым, они вместе играли.

5) Готов грызть землю в конкуренции с №1 и не выказывать из-за того недовольство.

6) Знает три иностранных языка (английский, немецкий и французский), что поможет в общении с легами, особенно с Жерзино Ньямси.

7) Здорово играет ногами.

Контракт с Митрюшкиным будет подписан на три года, подъемные – 15 миллионов рублей. Это немало, но все же не идет ни в какое сравнение с суммой, которой пришлось бы выложить за трансфер другого вратаря. Вон «Спартак» даже за 400-500 миллионов не смог выкупить у ЦСКА (через «Урал») Илью Помазуна или Станислава Агкацева у «Краснодара». А тут цифра в десятки раз меньше.

Договориться с собственным воспитанником, конечно, было бы лучше. Но, во-первых, агент Вадим Шпинев хочет для Худякова повышение зарплаты. Это с учетом отсутствия игровой практики выглядит странно. Во-вторых, они ждут подъемных куда больше, чем 15 мультов. В-третьих, еще и решать это все Вадим с Даниилом готовы были только после сезона.

В общем, риски оказались слишком высоки, можно было остаться без подмены Лантратову. Поэтому взять Митрюшкина свободным агентом – взвешенное решение», – написал источник.