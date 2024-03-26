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    • Подробности трансфера воспитанника «Спартака» Митрюшкина в «Локомотив» – известна зарплата

    Подробности трансфера воспитанника «Спартака» Митрюшкина в «Локомотив» – известна зарплата

    Инсайдер Иван Карпов раскрыл подробности летнего трансфера вратаря «Химок» Антона Митрюшкина в «Локомотив».

    «Приглашение 28-летнему Митрюшкину поступило из «Локомотива» ввиду того что 20-летний воспитанник «Локо» Худяков отказывался продлевать контракт.

    Предварительная договоренность существует, однако впереди медосмотр + само подписание бумаг. Планируется, что это случится до конца недели.

    Ситуация вынудила «Локо» искать Худякову замену уже сейчас. Тем более, что даже травматичный 38-летний Гилерме выиграл конкуренцию у юноши. С Маринато, кстати, по окончании сезона будут говорить о возможном продлении еще на год.

    По результатам поиска выбор пал на Митрюшкина. Тому есть несколько причин.

    1) Заканчивался контракт с «Химками», который подмосквичи желали продлить.

    2) Готов на зарплату на уровне Худякова (3 миллиона рублей в месяц).

    3) Знаком менеджменту москвичей по работе в «Химках».

    4) Приятельствует с Ильей Лантратовым, они вместе играли.

    5) Готов грызть землю в конкуренции с №1 и не выказывать из-за того недовольство.

    6) Знает три иностранных языка (английский, немецкий и французский), что поможет в общении с легами, особенно с Жерзино Ньямси.

    7) Здорово играет ногами.

    Контракт с Митрюшкиным будет подписан на три года, подъемные – 15 миллионов рублей. Это немало, но все же не идет ни в какое сравнение с суммой, которой пришлось бы выложить за трансфер другого вратаря. Вон «Спартак» даже за 400-500 миллионов не смог выкупить у ЦСКА (через «Урал») Илью Помазуна или Станислава Агкацева у «Краснодара». А тут цифра в десятки раз меньше.

    Договориться с собственным воспитанником, конечно, было бы лучше. Но, во-первых, агент Вадим Шпинев хочет для Худякова повышение зарплаты. Это с учетом отсутствия игровой практики выглядит странно. Во-вторых, они ждут подъемных куда больше, чем 15 мультов. В-третьих, еще и решать это все Вадим с Даниилом готовы были только после сезона.

    В общем, риски оказались слишком высоки, можно было остаться без подмены Лантратову. Поэтому взять Митрюшкина свободным агентом – взвешенное решение», – написал источник.

    • 28-летний Митрюшкин играет в «Химках» с лета 2022 года.
    • Ранее он выступал за «Спартак», «Сьон», дюссельдорфскую «Фортуну» и дрезденское «Динамо».
    • «Химки» лидируют в Первой лиге.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии (1)
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    Цугундeр
    1711474805
    "2) Готов на зарплату на уровне Худякова (3 миллиона рублей в месяц). " На этом - всё .П..дец этой стране . до западных окраин . (
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