Дасаев – об уровне Акинфеева: «Не сказал бы, что сильно мировой»

Ринат Дасаев ответил, является ли Игорь Акинфеев вратарем мирового уровня.

– Кто лучший после вас с Яшиным?

– Сейчас – Игорь Акинфеев. Я с ним работал и в сборной Москвы два года, и в сборной России.

– Акинфеев – это мировой уровень?

– Я бы не сказал, что сильно мировой. Мировой – это когда человека везде признают. Я считаю, что здесь он лучший. Но на мировой арене ему тяжело конкурировать с другими.

Хотя Акинфеев – единственный вратарь, который следует тренировочному процессу Советского Союза. Его первым тренером был Владимир Астаповский, он его правильно воспитывал, мы в хороших отношениях. Плюс считаю, что и я какой-то вклад внес – все-таки работал с ним 4-5 лет.

Движения Акинфеева – это движения советских вратарей. Да, сейчас он хуже играет на выходах, но с возрастом это нормально. А как он выходил в юношестве! Вообще все умел: и читал игру, и прыгал. При том что невысокого роста для вратаря.

Бесков приводил в пример Дино Дзоффа. Мне посчастливилось его увидеть на ЧМ-1982, когда они выиграли. Дзоффу был 41 год, он тоже небольшого роста, но читал игру так, что любой вратарь позавидует.

– Если бы Акинфеев поиграл в Европе, это могло приблизить его к мировому уровню?

– Думаю, да. Но я не знаю, были ли у него приглашения.