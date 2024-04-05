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    • Дасаев – об уровне Акинфеева: «Не сказал бы, что сильно мировой»

    Дасаев – об уровне Акинфеева: «Не сказал бы, что сильно мировой»

    Ринат Дасаев ответил, является ли Игорь Акинфеев вратарем мирового уровня.

    – Кто лучший после вас с Яшиным?

    – Сейчас – Игорь Акинфеев. Я с ним работал и в сборной Москвы два года, и в сборной России.

    – Акинфеев – это мировой уровень?

    Я бы не сказал, что сильно мировой. Мировой – это когда человека везде признают. Я считаю, что здесь он лучший. Но на мировой арене ему тяжело конкурировать с другими.

    Хотя Акинфеев – единственный вратарь, который следует тренировочному процессу Советского Союза. Его первым тренером был Владимир Астаповский, он его правильно воспитывал, мы в хороших отношениях. Плюс считаю, что и я какой-то вклад внес – все-таки работал с ним 4-5 лет.

    Движения Акинфеева – это движения советских вратарей. Да, сейчас он хуже играет на выходах, но с возрастом это нормально. А как он выходил в юношестве! Вообще все умел: и читал игру, и прыгал. При том что невысокого роста для вратаря.

    Бесков приводил в пример Дино Дзоффа. Мне посчастливилось его увидеть на ЧМ-1982, когда они выиграли. Дзоффу был 41 год, он тоже небольшого роста, но читал игру так, что любой вратарь позавидует.

    – Если бы Акинфеев поиграл в Европе, это могло приблизить его к мировому уровню?

    – Думаю, да. Но я не знаю, были ли у него приглашения.

    • В понедельник Акинфееву исполнится 38 лет.
    • Он всю карьеру провел в ЦСКА.
    • Статистика голкипера: 760 матчей, 685 пропущенных голов.

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    Источник: Sports.ru

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    05.04.2024 17:31
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    Комментарии (14)
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    Cleaner
    1712330068
    Дасаев, помню твои МИРОВЫЕ КОСЯКИ. Тебе до Акинфеева как до Китая .... . До чего же любят бывшие спартаковцы покрасоваться...(((
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    mihail200606
    1712330265
    Средний российский уровень...
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    sochi-2013
    1712333211
    Не помню, чтобы так уж выходил. /Всегда ссыковат был, а после столкновения( игровым) с Веллитоном, вообще скис. И повел себя тогда мерзко.
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