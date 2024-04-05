В «Реале» решили, кто станет преемником Анчелотти

Стало известно, кто с высокой долей вероятности возглавит «Реал» после ухода Карло Анчелотти.
Скорее всего, преемником итальянца станет Хаби Алонсо из «Байера».
В «Реале» убеждены, что решение испанского специалиста остаться в нынешней команде еще на один сезон связано с его желанием продолжить карьеру в Мадриде.
Предстоящим летом он мог уйти в «Ливерпуль» или «Баварию».
- Контракт Алонсо с «Байером» рассчитан до 2026 года.
- Будучи футболистом, Хаби выступал за «Реал» с 2009 по 2014 год.
- В юниорской команде мадридцев он начал тренерскую карьеру.