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    В «Реале» решили, кто станет преемником Анчелотти

    Стало известно, кто с высокой долей вероятности возглавит «Реал» после ухода Карло Анчелотти.

    Скорее всего, преемником итальянца станет Хаби Алонсо из «Байера».

    В «Реале» убеждены, что решение испанского специалиста остаться в нынешней команде еще на один сезон связано с его желанием продолжить карьеру в Мадриде.

    Предстоящим летом он мог уйти в «Ливерпуль» или «Баварию».

    • Контракт Алонсо с «Байером» рассчитан до 2026 года.
    • Будучи футболистом, Хаби выступал за «Реал» с 2009 по 2014 год.
    • В юниорской команде мадридцев он начал тренерскую карьеру.

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    Источник: Relevo

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    05.04.2024 15:15
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    Комментарии (1)
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    MANCHESTER_RED_MAN
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    Надеюсь не пройдёт туда
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