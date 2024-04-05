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    • Семак ответил, нужно ли российским игрокам уезжать из страны

    Семак ответил, нужно ли российским игрокам уезжать из страны

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, нужно ли российским футболистам переезжать в Европу.

    Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы.

    «Во-первых, нужно, чтобы приглашали. Во-вторых, чтобы уезжать за рубеж, надо постараться выиграть что-то здесь. Любой профессиональный игрок ставит перед собой задачи и вызовы. Для кого-то это место в стартовом составе, для кого-то – выиграть чемпионат России или стать лучшим игроком. То есть сделать определенные шаги вперед.

    Если ты не играешь здесь, ничего не выиграл, и говоришь, что хочешь уехать… Я думаю, для спортсменов достаточно здесь стимулов, чтобы развиваться. А когда стимул пройден – как у Кузяева, Головина, Миранчука… Того же Захаряна, который хороший шанс получил. Он ярко провел время и, возможно, уже перерос, был одним из лидеров «Динамо». Эти игроки решили попробовать получить опыт, и, безусловно, я только за. Это хороший опыт для игроков. Но голословно заявлять «уезжайте» – я этого не совсем понимаю. Во всем нужна логика, мысль и последовательность», – сказал Семак.

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    Источник: Sport24

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    05.04.2024 12:00
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    Комментарии (5)
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    Алексей З
    1712309532
    Богданыч прав. Прочитайте "Во первых" - это главное, остальное уже "лирика".
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    СпорЦмен
    1712310605
    Пока наши игроки ставят цель уйти из нашего чемпионата, так РПЛ и будет в жопе.
    Ответить
    Semenycch
    1712311586
    "Во всем нужна логика, мысль и последовательность." Браво Сергей Богданович, горе тренеру сборной и парнокопытному стаду эти человеческие качества не свойственны.
    Ответить
    vvv123
    1712328231
    А зачем в Европу? Вон, Малколм, переехал в КСА и очень доволен! В бабле купается.
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    neim
    1712331594
    Да, да, уезжайте. Бразильцам места будет больше. Они что-то не в Европу едут, а в Зенит всё наровят ))).
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