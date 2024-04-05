В пятницу, 5 апреля, «Аль-Халидж» сыграет с «Аль-Хилялем» в чемпионате Саудовской Аравии. Поединок начнется в 22:00 по мск.

«Аль-Халидж»

Команда идет на девятом месте с 34 голами, имеет в своем активе девять побед, семь ничьих и десять поражений. «Аль-Халидж» забил 30 голов и пропустил 34 мяча. В предыдущем матче команда выиграла «Аль-Раед» со счетом 1:0.

«Аль-Хиляль» выиграл 24 матча и дважды сыграл вничью. Команда наколотила 79 голов и пропустила 16 мячей. Орыв от второго места составляет солидные 12 баллов. В предыдущем матче «Аль-Хиляль» выиграл «Аль-Охдуд» (3:0).

Прогноз на матч «Аль-Халидж» – «Аль-Хиляль»

В пяти очных встречах команд побеждал «Аль-Хиляль». Наверняка команда из Эр-Рияда выиграет этот матч и продлит свою беспроигрышную серию (1.29).