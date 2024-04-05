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    • «Аль-Халидж» – «Аль-Хиляль»: прогноз на матч 27 тура чемпионата Саудовской Аравии, 5 апреля

    «Аль-Халидж» – «Аль-Хиляль»: прогноз на матч 27 тура чемпионата Саудовской Аравии, 5 апреля

    В пятницу, 5 апреля, «Аль-Халидж» сыграет с «Аль-Хилялем» в чемпионате Саудовской Аравии. Поединок начнется в 22:00 по мск.

    «Аль-Халидж»

    Команда идет на девятом месте с 34 голами, имеет в своем активе девять побед, семь ничьих и десять поражений. «Аль-Халидж» забил 30 голов и пропустил 34 мяча. В предыдущем матче команда выиграла «Аль-Раед» со счетом 1:0.

    «Аль-Хиляль»

    «Аль-Хиляль» выиграл 24 матча и дважды сыграл вничью. Команда наколотила 79 голов и пропустила 16 мячей. Орыв от второго места составляет солидные 12 баллов. В предыдущем матче «Аль-Хиляль» выиграл «Аль-Охдуд» (3:0).

    Прогноз на матч «Аль-Халидж» – «Аль-Хиляль»

    В пяти очных встречах команд побеждал «Аль-Хиляль». Наверняка команда из Эр-Рияда выиграет этот матч и продлит свою беспроигрышную серию (1.29).

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.04.2024 09:47
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