Комличенко: «Карпин по-отцовски любит всех игроков «Ростова»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко оценил мартовский отрезок в исполнении команды.

– Почему этой весной «Ростов» так попер?

– Хорошо на сборах подготовились, почувствовали уверенность. Уверенность – это главное, надо не снижать уровень, стараться – уровень работы: бега, борьбы, перехватов. Плюс залетает, реализация улучшилась. По xG мы неплохо идем, но реализации не было раньше. А сейчас добавилась.

– Была проникновенная речь Карпина после «Динамо» (4:1) – я вас люблю и все такое.

– Тоже было неожиданно.

– Он стал сентиментальнее?

– Почему? Бывает такое – эмоции хорошие, результат. Плюс, может быть, просто так показали фрагмент.

– Так-то он не сильно вас и любит?

– Почему? Больше всех нас любит. По-отцовски.