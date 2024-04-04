Комличенко: «Карпин по-отцовски любит всех игроков «Ростова»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко оценил мартовский отрезок в исполнении команды.
– Почему этой весной «Ростов» так попер?
– Хорошо на сборах подготовились, почувствовали уверенность. Уверенность – это главное, надо не снижать уровень, стараться – уровень работы: бега, борьбы, перехватов. Плюс залетает, реализация улучшилась. По xG мы неплохо идем, но реализации не было раньше. А сейчас добавилась.
– Была проникновенная речь Карпина после «Динамо» (4:1) – я вас люблю и все такое.
– Тоже было неожиданно.
– Он стал сентиментальнее?
– Почему? Бывает такое – эмоции хорошие, результат. Плюс, может быть, просто так показали фрагмент.
– Так-то он не сильно вас и любит?
– Почему? Больше всех нас любит. По-отцовски.