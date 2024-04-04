Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Комличенко: «Карпин по-отцовски любит всех игроков «Ростова»

    Комличенко: «Карпин по-отцовски любит всех игроков «Ростова»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко оценил мартовский отрезок в исполнении команды.

    – Почему этой весной «Ростов» так попер?

    – Хорошо на сборах подготовились, почувствовали уверенность. Уверенность – это главное, надо не снижать уровень, стараться – уровень работы: бега, борьбы, перехватов. Плюс залетает, реализация улучшилась. По xG мы неплохо идем, но реализации не было раньше. А сейчас добавилась.

    – Была проникновенная речь Карпина после «Динамо» (4:1) – я вас люблю и все такое.

    – Тоже было неожиданно.

    – Он стал сентиментальнее?

    – Почему? Бывает такое – эмоции хорошие, результат. Плюс, может быть, просто так показали фрагмент.

    – Так-то он не сильно вас и любит?

    – Почему? Больше всех нас любит. По-отцовски.

    • «Ростов» идет в РПЛ 9-м.
    • Впереди матч с «Сочи» (6 апреля).
    • Карпин в «Ростове» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).

    Новости по теме
    Колыванов назвал трех экс-спартаковцев, способных возглавить команду вместо Абаскаля 8
    Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с «Сочи» 23
    Орлов назвал лучшего тренера для «Спартака» 13
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2024 14:22
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1712232185
    Значит ремнём всех е*ашит!
    Ответить
    TIMOTHY
    1712238494
    Папа Валера)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+