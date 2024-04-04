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    Радимов обратился с просьбой к руководству «Спартака»

    Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов обратился к «Спартаку» после кубкового матча команд (2:1).

    «Уже устал повторять, но прошу – отпустите Гильермо Абаскаля! Он очень хочет уехать, ему в тягость находиться в «Спартаке». Когда его выхватывала камера на лице его было максимально безразличное ко всему происходящему выражение. Не мучайте ни себя, ни его, просто разойдитесь уже по-мирному. Командной игры у «Спартака» нет, бывают какие-то редкие вспышки и проблески, где-то помогает индивидуальное мастерство игроков, но цельной игры у красно-белых нет.

    Миссия Абаскаля в «Спартаке» заключалась в том, чтобы получить опыт. Поначалу ему это было в кайф, но это закончилось. Все что он хотел, он от «Спартака» получил – неоценимый опыт самостоятельной работы в большом клубе с амбициями. Но получив свое, а также жирный контракт, он утратил мотивацию.

    Он хочет работать в другой стране и клубе, он защищен контрактом со «Спартаком», он явно рассчитывает на неустойку, но мотивации продолжать работать у него нет. Он по всем показателям в выигрыше, но медля с решением о его увольнении, вы просто усложняете задачу для его преемника. Расстаньтесь с ним сейчас и дайте новому тренеру возможность подготовиться к следующему сезону уже сейчас», – написал Радимов.

    • Абаскаль в «Спартаке» с 2022 года.
    • У него контракт до лета 2025 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    04.04.2024 13:37
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    Комментарии (26)
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    Cleaner
    1712231937
    То, что говорит БУЛАНОВ, всегда ПОЛНАЯ ЧУШЬ. Был неадекватом на поле, таким же и на пенсии остался...(((
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    СпорЦмен
    1712232649
    Дайте Абаскалю спокойно работать. Он должен вывести срамтак в пердив!
    Ответить
    DVOK68
    1712233117
    он явно рассчитывает на неустойку, но мотивации продолжать работать у него нет. --------------------------------------------------------------------------- Хоть Радимов,хоть Собянин,хоть Ваня ********* обратится-пока калькулятор руководства не рассчитает цифры,более менее приемлемые,Абаскаль останется тренером.
    Ответить
    Kollljan
    1712236676
    Пусть работает - нам в радость. Спартак будет проигрывать постоянно.
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    TIMOTHY
    1712238722
    Радимов в доле что ли от неустойки) так переживает за испанца )
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    vvv123
    1712239498
    Влад неправ. Пусть Абоссаль сидит в свинарнике до вылета в пердив. Вся страна обрадуется!
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    andr45
    1712243264
    Экий же бездельник этот Альфонс-придурок) Усвоил только одну фразу за всю свою никчемную жизнь и пытается на этом заработать. Недаром ему в клубе харю чистили)
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    andr45
    1712243639
    Вообще то я считьаю, что украинских тренеров, которые делаюи всё, чтобы уничтожить российский футбол следует гнать тз России. Сколько талантливых мальчишщек загубили Семак, Тимощук и т.д. В этом их предназначение)
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    СПОРТ 21 века
    1712262932
    Радимов хочет в Спартак? Иначе зачем говорить про другого тренера? Как говорится, читайте между строк. Вот никто не говорит, а ему почему-то надо говорить, да что там говорить -> он даже призывает. Так какой подтекст тогда? Либо желает зла Спартаку и чувствует потенциал Абаскаля, а между тем и подвох перед кубковой игрой в СПб, либо жаждет место самого Абаскаля. В общем не верю я это Радимову!
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    полиграф-шариков-google
    1712292724
    .ля, но не тренер играет, а игрочишки, типа, поросят, .ля, опять **** проспали, там же играют дети 18-ти летние,.ля
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