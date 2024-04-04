Радимов обратился с просьбой к руководству «Спартака»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов обратился к «Спартаку» после кубкового матча команд (2:1).

«Уже устал повторять, но прошу – отпустите Гильермо Абаскаля! Он очень хочет уехать, ему в тягость находиться в «Спартаке». Когда его выхватывала камера на лице его было максимально безразличное ко всему происходящему выражение. Не мучайте ни себя, ни его, просто разойдитесь уже по-мирному. Командной игры у «Спартака» нет, бывают какие-то редкие вспышки и проблески, где-то помогает индивидуальное мастерство игроков, но цельной игры у красно-белых нет.

Миссия Абаскаля в «Спартаке» заключалась в том, чтобы получить опыт. Поначалу ему это было в кайф, но это закончилось. Все что он хотел, он от «Спартака» получил – неоценимый опыт самостоятельной работы в большом клубе с амбициями. Но получив свое, а также жирный контракт, он утратил мотивацию.

Он хочет работать в другой стране и клубе, он защищен контрактом со «Спартаком», он явно рассчитывает на неустойку, но мотивации продолжать работать у него нет. Он по всем показателям в выигрыше, но медля с решением о его увольнении, вы просто усложняете задачу для его преемника. Расстаньтесь с ним сейчас и дайте новому тренеру возможность подготовиться к следующему сезону уже сейчас», – написал Радимов.