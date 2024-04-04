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    • Пиняев прокомментировал жесткое столкновение с вратарем «Урала»: «Видимо, нужна была реанимация»

    Пиняев прокомментировал жесткое столкновение с вратарем «Урала»: «Видимо, нужна была реанимация»

    Форвард «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о столкновении с вратарем «Урала» Алексеем Маминым.

    • Накануне «Урал» прошел москвичей в Фонбет Кубке России (1:0).

    – Что случилось в том эпизоде?

    – Не знаю. Видимо, господину Левникову нужна реанимация на поле, чтобы убедить его в том, что это был пенальти. Насколько я знаю, по новым правилам вратарь не может агрессивно играть на выходах, тем более за пределами вратарской площади. Не знаю, какие должны быть доводы и последствия, чтобы это был пенальти.

    Мне очень повезло, что нет никаких последствий (со здоровьем). Но такое судейство я не понимаю. Есть конкретный эпизод, также были еще моменты со срывом атак, за которые не давали желтые карточки (футболистам «Урала»), а нашим ребятам эти предупреждения были даны. Ладно, желтыми карточками нельзя убить, но с назначенным пенальти мы могли бы рассчитывать на другой результат

    – Как ты себя чувствуешь?

    – Спасибо, нормально себя чувствую. Повезло очень, что нет сотрясения, переломов и так далее. Видимо, поцелован богом. Будь на пару миллиметров левее или правее, могло все очень плохо закончиться.

    • После игры Пиняев и Мамин обнялись.
    • Матч в поле судил петербуржец Кирилл Левников.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.04.2024 11:15
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    Комментарии (11)
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    Fialet
    1712226246
    Пинаев мужик или баба?
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    BAIv
    1712227486
    Вратарь увидев Пиняева должен убегать из ворот, вдруг мальчик ушибется и не забьёт! И это оно в АПЛ все хотят?
    Ответить
    Cleaner
    1712228887
    Пиняев, ты ИСКАЛ столкновения с вратарем. СПЕЦИАЛЬНО ИСКАЛ! Дурака не включай. Всем, и судье тоже, было видно, что вратарь на мяче ПЕРВЫЙ! Хитрозадый ты, Пиняев, а на твой ХИТРЫЙ ЗАД есть судья Левников, который в футболе разбирается!!!...)))
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    Привет, спортсмэн
    1712233996
    Дурак Пиняй не мужик, и не баба. Просто, подонок малолетний.
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    andr45
    1712243746
    Сам шел на то, чтобы сломать вратаря. Получил в свою немытую харю. И поделом.
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    Нас Много
    1712246496
    Звездобол! Вратарь был первым на мяче. Зря англичане когда-то называли футбол игрой джентльменов. Футбол остался, а джентльменов куда-то как волной смыло!
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    Сизов-Сергей-google
    1712351575
    Нехрен лететь на вратаря когда видишь, что не успеваешь. Мог бы и жёлтую получить за агрессивную игру. По хлебальнику получил по делу.
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