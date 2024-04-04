Пиняев прокомментировал жесткое столкновение с вратарем «Урала»: «Видимо, нужна была реанимация»

Форвард «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о столкновении с вратарем «Урала» Алексеем Маминым.

Накануне «Урал» прошел москвичей в Фонбет Кубке России (1:0).

– Что случилось в том эпизоде?

– Не знаю. Видимо, господину Левникову нужна реанимация на поле, чтобы убедить его в том, что это был пенальти. Насколько я знаю, по новым правилам вратарь не может агрессивно играть на выходах, тем более за пределами вратарской площади. Не знаю, какие должны быть доводы и последствия, чтобы это был пенальти.

Мне очень повезло, что нет никаких последствий (со здоровьем). Но такое судейство я не понимаю. Есть конкретный эпизод, также были еще моменты со срывом атак, за которые не давали желтые карточки (футболистам «Урала»), а нашим ребятам эти предупреждения были даны. Ладно, желтыми карточками нельзя убить, но с назначенным пенальти мы могли бы рассчитывать на другой результат

– Как ты себя чувствуешь?

– Спасибо, нормально себя чувствую. Повезло очень, что нет сотрясения, переломов и так далее. Видимо, поцелован богом. Будь на пару миллиметров левее или правее, могло все очень плохо закончиться.