В четверг, 4 апреля, в перенесенном матче 26-го тура Примеры встретятся «Гранада» и «Валенсия». Игра состоится в Гранаде, начало – в 21:00 (мск).

«Гранада»

Команда Александера Медины набрала 14 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в Примере. «Гранада» добыла всего 2 победы, 8 раз сыграла вничью и потерпела 19 поражений, разница мячей – 30:59.

«Валенсия»

«Валенсия» набрала 41 очко и располагается на 8-м месте в таблице. Подопечные Рубена Барахи добыли 11 побед, 8 раз сыграли вничью и 10 раз проиграли, разница мячей – 32:32.

От зоны еврокубков левантийцы отстают на 8 очков при игре в запасе.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Гранада» – «Валенсия»

«Гранада» еще может остаться Примере, а «Валенсия» – выйти в еврокубки. Ожидаем жесткой зарубы, прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.0.