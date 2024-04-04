В четверг, 4 апреля, в перенесенном матче 26-го тура Примеры встретятся «Гранада» и «Валенсия». Игра состоится в Гранаде, начало – в 21:00 (мск).
«Гранада»
Команда Александера Медины набрала 14 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в Примере. «Гранада» добыла всего 2 победы, 8 раз сыграла вничью и потерпела 19 поражений, разница мячей – 30:59.
«Валенсия»
«Валенсия» набрала 41 очко и располагается на 8-м месте в таблице. Подопечные Рубена Барахи добыли 11 побед, 8 раз сыграли вничью и 10 раз проиграли, разница мячей – 32:32.
От зоны еврокубков левантийцы отстают на 8 очков при игре в запасе.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Примере:
- 05.11.23 «Валенсия» – «Гранада» – 1:0;
- 05.03.22 «Валенсия» – «Гранада» – 3:1;
- 21.08.21 «Гранада» – «Валенсия» – 1:1;
- 21.03.21 «Валенсия» – «Гранада» – 2:1;
- 30.12.20 «Гранада» – «Валенсия» – 2:1.
Прогноз на матч «Гранада» – «Валенсия»
«Гранада» еще может остаться Примере, а «Валенсия» – выйти в еврокубки. Ожидаем жесткой зарубы, прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.0.