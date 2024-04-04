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    • «Гранада» – «Валенсия»: прогноз на матч 26 тура Примеры, 4 апреля

    «Гранада» – «Валенсия»: прогноз на матч 26 тура Примеры, 4 апреля

    В четверг, 4 апреля, в перенесенном матче 26-го тура Примеры встретятся «Гранада» и «Валенсия». Игра состоится в Гранаде, начало – в 21:00 (мск).

    «Гранада»

    Команда Александера Медины набрала 14 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в Примере. «Гранада» добыла всего 2 победы, 8 раз сыграла вничью и потерпела 19 поражений, разница мячей – 30:59.

    «Валенсия»

    «Валенсия» набрала 41 очко и располагается на 8-м месте в таблице. Подопечные Рубена Барахи добыли 11 побед, 8 раз сыграли вничью и 10 раз проиграли, разница мячей – 32:32.

    От зоны еврокубков левантийцы отстают на 8 очков при игре в запасе.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

    • 05.11.23 «Валенсия» – «Гранада» – 1:0;
    • 05.03.22 «Валенсия» – «Гранада» – 3:1;
    • 21.08.21 «Гранада» – «Валенсия» – 1:1;
    • 21.03.21 «Валенсия» – «Гранада» – 2:1;
    • 30.12.20 «Гранада» – «Валенсия» – 2:1.

    Прогноз на матч «Гранада» – «Валенсия»

    «Гранада» еще может остаться Примере, а «Валенсия» – выйти в еврокубки. Ожидаем жесткой зарубы, прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.0.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.04.2024 09:51
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