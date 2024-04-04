В четвертьфинале Кубка России, в матче 2 этапа пути регионов (нижняя сетка), грозненский «Ахмат» сыграет с «Оренбургом». Игра состоится в четверг, 4 апреля, и начнется в 19:30 по мск.

В последних пяти матчах команда выиграла две встречи, дважды проиграла и в одной встрече сыграла вничью. «Ахмат» забил 4 гола и пропустил 5 мячей. Команда в предыдущем матче уступила «Рубину» со счетом 1:2.

«Оренбург»

«Оренбург» в последних пяти матчах трижды сыграл вничью, по разу выиграл и проиграл. Команда забила 4 гола и пропустила 5 мячей. В проедыдущем матче «Оренбург» на выезде сыграл вничью с «Факелом» – 0:0.

Прогноз на матч «Ахмат» – «Оренбург»

В трех последних очных встречах дважды выиграл «Оренбург», еще в одном поединке победил «Ахмат». В предстоящем матче фаворитом являются грозненцы. Наверняка подопечные Ромащенко выиграют поединок. Наш прогноз – победа «Ахмата» (2.00).