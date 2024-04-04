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    • «Ахмат» – «Оренбург»: прогноз на матч Кубка 1/4 финала Кубка России, 4 апреля

    «Ахмат» – «Оренбург»: прогноз на матч Кубка 1/4 финала Кубка России, 4 апреля

    В четвертьфинале Кубка России, в матче 2 этапа пути регионов (нижняя сетка), грозненский «Ахмат» сыграет с «Оренбургом». Игра состоится в четверг, 4 апреля, и начнется в 19:30 по мск.

    «Ахмат»

    В последних пяти матчах команда выиграла две встречи, дважды проиграла и в одной встрече сыграла вничью. «Ахмат» забил 4 гола и пропустил 5 мячей. Команда в предыдущем матче уступила «Рубину» со счетом 1:2.

    «Оренбург»

    «Оренбург» в последних пяти матчах трижды сыграл вничью, по разу выиграл и проиграл. Команда забила 4 гола и пропустила 5 мячей. В проедыдущем матче «Оренбург» на выезде сыграл вничью с «Факелом» – 0:0.

    Прогноз на матч «Ахмат» – «Оренбург»

    В трех последних очных встречах дважды выиграл «Оренбург», еще в одном поединке победил «Ахмат». В предстоящем матче фаворитом являются грозненцы. Наверняка подопечные Ромащенко выиграют поединок. Наш прогноз – победа «Ахмата» (2.00).

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.04.2024 09:48
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