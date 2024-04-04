В четверг, 4 апреля, в перенесенном матче 6-го тура УПЛ сыграют «Заря» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Запорожье, начало – в 15:30 (мск).

«Заря»

Команда Юрия Коваля набрала 22 очка и находится на 12-м месте в таблице. «Заря» добыла 5 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений, разница мячей 20:22.

«Динамо»

Киевляне набрали 41 очко и занимают 4-е место в таблице. Подопечные Александра Шовковского добыли 13 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 46:22.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в УПЛ:

12.03.24 «Динамо» Киев – «Заря» – 2:0;

18.03.23 «Динамо» Киев – «Заря» – 0:1;

03.09.22 «Заря» – «Динамо» Киев – 3:2;

12.12.21 «Динамо» Киев – «Заря» – 1:1;

08.08.21 «Заря» – «Динамо» Киев – 1:2.

Прогноз на матч «Заря» – «Динамо»

После зимнего перерыва в чемпионате Украины «Динамо» одержало 4 победы, в том числе, над «Зарей», при 1 ничьей. Гости продолжат беспроигрышную серию. Наш прогноз – Ф2 (-1) с коэффициентом 1.70.