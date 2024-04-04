Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    Зарема объяснила появление Абаскаля в «Спартаке» в 2022 году

    Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова вспомнила, какие качества Гильермо Абаскаля помогли ему получить работу в России.

    • Абаскаль в команде почти 2 года.
    • Контракт действует еще год.
    • Впереди у «Спартака» матч РПЛ против «Динамо» (7 апреля).

    «Когда Лука Каттани представил кандидатуру Абаскаля, это был молодой, заряженный, готовый со всеми взаимодействовать специалист. Его работоспособность, отдача и внимание ко всем мелочам сразу напомнили черты Доменико Тедеско. Он моментально влился в коллектив и стал вожаком. Команда приняла тренера», – сказала Зарема.

    Новости по теме
    Экс-президент «Спартака»: «Янсен такой же непонятный пассажир, как и Абаскаль» 3
    Канчельскис ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Абаскаля 2
    «Спартак» сделал заявление о главном тренере 36
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2024 09:38
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1712213850
    А Зенит, оказывается, не вялый, если смотреть на Педро
    Ответить
    Алексей З
    1712214178
    Попробую объяснить свою версию появления Абаскаля в Спартаке. На тот момент Федун уже знал , что будет продавать клуб, ну и нахера ему высокооплачиваемый тренер ? Попросил Каттани подобрать кого-нибудь на скромную зп. Вот так ( по моему ) и появился Гильермо в Спартаке. На удивление, осенью 22-го у него пошло, команда радовала глаз. Чета Федунов рассыпались в похвале самих себя. "Не долго музыка играла , не долго фраер танцевал." Вскоре всё встало на свои места и все увидели , что"король то голый" , квалификация тренера низкая. Теперь Зарема всячески открещивается от него. Не порядочно.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1712216107
    "Готовый со всеми взаимодействовать СПЕЦИАЛИСТ"? Это он то специалист? Впарили агенты никому неизвестного и неопытного физрука. Вот и весь сказ! Гыгыгы
    Ответить
    slavа0508
    1712216124
    Настырная баба всё никак не может отстать от «Спартака». Везде лезет со своими суждениями.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+