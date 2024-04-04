Зарема объяснила появление Абаскаля в «Спартаке» в 2022 году

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова вспомнила, какие качества Гильермо Абаскаля помогли ему получить работу в России.

Абаскаль в команде почти 2 года.

Контракт действует еще год.

Впереди у «Спартака» матч РПЛ против «Динамо» (7 апреля).

«Когда Лука Каттани представил кандидатуру Абаскаля, это был молодой, заряженный, готовый со всеми взаимодействовать специалист. Его работоспособность, отдача и внимание ко всем мелочам сразу напомнили черты Доменико Тедеско. Он моментально влился в коллектив и стал вожаком. Команда приняла тренера», – сказала Зарема.