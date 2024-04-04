Зобнин: «Спартак» не может с условным «Уралом» справиться, а вы говорите про «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил кубковый матч против «Зенита» (1:2).

«Спартак» забил на 12-й минуте первым, но потом пропустил на 55-й и 65-й.

Дубль у «Зенита» оформил Педро.

Ответный матч – 17 апреля.

«Конечно, тяжеловато противостоять «Зениту». Но нам не надо ни на кого смотреть – нужно смотреть на себя. Мы с условным «Уралом» не можем справиться, а вы говорите про «Зенит».

Нам нужно набирать очки со всеми командами. Быть не шестыми или седьмыми, а немножко повыше», – сказал Зобнин.