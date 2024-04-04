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    • Зобнин: «Спартак» не может с условным «Уралом» справиться, а вы говорите про «Зенит»

    Зобнин: «Спартак» не может с условным «Уралом» справиться, а вы говорите про «Зенит»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил кубковый матч против «Зенита» (1:2).

    • «Спартак» забил на 12-й минуте первым, но потом пропустил на 55-й и 65-й.
    • Дубль у «Зенита» оформил Педро.
    • Ответный матч – 17 апреля.

    «Конечно, тяжеловато противостоять «Зениту». Но нам не надо ни на кого смотреть – нужно смотреть на себя. Мы с условным «Уралом» не можем справиться, а вы говорите про «Зенит».

    Нам нужно набирать очки со всеми командами. Быть не шестыми или седьмыми, а немножко повыше», – сказал Зобнин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.04.2024 09:14
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    Комментарии (9)
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    vvv123
    1712213570
    Зобнин прав!
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    Cleaner
    1712216031
    Московскому Спартаку самое место в Пердиве. Может хоть там Спартак сможет свой первый весенний гол забить. Хотя и это не факт! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712216180
    Так условный Урал классом выше хряков. Гыгыгы
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    k611
    1712216333
    Самокритично.
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    DOCTOR PENALTY
    1712216425
    Некрасиво, Рома, кивать на Урал, очень некрасиво. В Урале крепкий коллектив, Команда(!!!), у нас же стадо, где рулят копчёные во главе с рыжим безумцем. А вы, русские, прижали уши и трёте лавку своими жопами.
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    rash1959
    1712218348
    Потому что таких как ты, Рома (с огромным контрактом) в Команде большинство. Ходи по полю - денежки капают. Надо менять систему контрактов, наиграл-назабивал получи, нет - только малый оклад.
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    ягуар1979
    1712241028
    молодец зоба обьективно и по делу)))
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    andr45
    1712249542
    А, может быть, всем этим холуям Джикии Зобе, Соболю, Литвинову и другим перейти не в условный Урал, а какой-нибудь реалыный КАМАЗ и там поучиться играть в футбол? А то жирнющие деньги ПОЛУЧАЕТЕ, а работать - это к Угальде, Бабичу, Дуарте) Зажравшиеся бездельники и неумехи, желающие только жрать и плести интриги.
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