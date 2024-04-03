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    Мостовой высказался о поражении «Спартака» от «Зенита»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил кубковый матч «Спартак» – «Зенит» (1:2).

    • «Спартак» забил на 12-й минуте первым, но потом пропустил на 55-й и 65-й.
    • Дубль у «Зенита» оформил Педро.
    • Ответный матч – 17 апреля.

    «Зенит» провел безобразный первый тайм. Это было ожидаемо, когда я увидел их стартовый состав. На 30-й минуте было понятно и мне, и Сергею Семаку, что нужно выпускать футболистов, которые могут перевернуть эту игру. Они вышли, и все встало на свои места. Лишний раз говорим, что уровень и класс футболистов, которые играют в «Зените», выше», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2024 23:17
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    Комментарии (11)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712175666
    Это называется Зенит деклассировал хряков. Гыгыгы
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    fakeid
    1712175799
    он же громче всех визжал, что не будет смотреть эту игру
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    BoevStas1
    1712177138
    Первый раз правду сказал.
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    Spirit_78
    1712178937
    Не хотел же смотреть, звездабол)))
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    TIMOTHY
    1712179067
    Нагнул спам играя в пол ноги )
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    моэм
    1712203140
    Любой тренер должен быть готов к тому что проигрывающая команда во втором тайме поменяет игру и должен быть готов отреагировать на это умением менять схему по ходу игры перестановками плюс замены ....Абаскаль по неопытности сделать это не сумел , а за неопытность не упрекают , а с учётом , что Спартак его первая команда и он честно сказал что учится , то никаких претензий к Абаскалю и быть не может.
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    Artemka444
    1712203467
    Мостовой просто гений дайте ему уже Спартак!!!
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    The only one
    1712205201
    Мост же хлестался, что не будет смотреть этот матч, что ему он совсем неинтересен. Опять сам себя нае...л?
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    andr45
    1712214242
    МОСТОВОЙ «На 30-й минуте нам с Серегой было понятно, что нужно выпускать футболистов, которые могут перевернуть эту игру.»
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    Виктор56--google
    1712309720
    Мостовой фуфло не гонит...
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