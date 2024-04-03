Мостовой высказался о поражении «Спартака» от «Зенита»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил кубковый матч «Спартак» – «Зенит» (1:2).

«Спартак» забил на 12-й минуте первым, но потом пропустил на 55-й и 65-й.

Дубль у «Зенита» оформил Педро.

Ответный матч – 17 апреля.

«Зенит» провел безобразный первый тайм. Это было ожидаемо, когда я увидел их стартовый состав. На 30-й минуте было понятно и мне, и Сергею Семаку, что нужно выпускать футболистов, которые могут перевернуть эту игру. Они вышли, и все встало на свои места. Лишний раз говорим, что уровень и класс футболистов, которые играют в «Зените», выше», – сказал Мостовой.