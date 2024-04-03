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    • Галактионов хочет встретиться с руководством «Локо»: «Решить, как жить дальше»

    Галактионов хочет встретиться с руководством «Локо»: «Решить, как жить дальше»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов хочет встретиться с руководством после вылета из Фонбет Кубка России.

    • В 1/4 финала Пути регионов «Локо» вылетел от «Урала» (0:1).
    • По информации «Чемпионата», Галактионов хочет покинуть «Локо».
    • Кандидаты на замену – Марко Николич и Станислав Черчесов.

    «Если мы за последние пять матчей набираем два очка, значит, что‑то идет не так. Мы не на то рассчитывали. Задачу мы не решили, и это – ответственность тренера. Буду инициировать встречу с руководством – как жить дальше», – сказал Галактионов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.04.2024 22:39
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    Комментарии (4)
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    TIMOTHY
    1712173453
    А где ваши звёзды каких купили?)
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    mutabor0992
    1712174146
    Миша-ты кто такой?Навоз!Кому ты нужОн,чтобы с тобой "за жизнь базарить".
    Ответить
    Mirak92
    1712174270
    Сегодня матчи топовые,новсти такие на.й не нужны
    Ответить
    Cleaner
    1712175069
    Галактионов, это ТЫ ДОЛЖЕН рассказать руководству о том, что В ТВОЕЙ команде идет не так. Ты должен об этом знать, раз считаешь себя тренером...
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