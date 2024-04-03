Галактионов хочет встретиться с руководством «Локо»: «Решить, как жить дальше»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов хочет встретиться с руководством после вылета из Фонбет Кубка России.

В 1/4 финала Пути регионов «Локо» вылетел от «Урала» (0:1).

По информации «Чемпионата», Галактионов хочет покинуть «Локо».

Кандидаты на замену – Марко Николич и Станислав Черчесов.

«Если мы за последние пять матчей набираем два очка, значит, что‑то идет не так. Мы не на то рассчитывали. Задачу мы не решили, и это – ответственность тренера. Буду инициировать встречу с руководством – как жить дальше», – сказал Галактионов.