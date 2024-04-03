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    • Гончаренко прокомментировал кубковую победу «Урала» над «Локо»

    Гончаренко прокомментировал кубковую победу «Урала» над «Локо»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о кубковом матче против «Локомотива» (1:0).

    • Единственный гол в 1-м тайме забил защитник Эмерсон.
    • «Локомотив» вылетел из турнира.
    • У «Урала» впереди домашний матч РПЛ против «Крыльев Советов».

    «Мы в прошлом году отмечали, что даже в проигранных матчах были чуть лучше соперника, но очков не набирали. Сегодня, наверное, нам это вернулось. Была эмоциональная игра, у «Локомотива» много быстрых футболистов, хорошее движение, но мы за счeт самоотдачи и желания победили», – сказал Гончаренко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.04.2024 20:26
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    vvv123
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