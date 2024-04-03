Гончаренко прокомментировал кубковую победу «Урала» над «Локо»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о кубковом матче против «Локомотива» (1:0).

Единственный гол в 1-м тайме забил защитник Эмерсон.

«Локомотив» вылетел из турнира.

У «Урала» впереди домашний матч РПЛ против «Крыльев Советов».

«Мы в прошлом году отмечали, что даже в проигранных матчах были чуть лучше соперника, но очков не набирали. Сегодня, наверное, нам это вернулось. Была эмоциональная игра, у «Локомотива» много быстрых футболистов, хорошее движение, но мы за счeт самоотдачи и желания победили», – сказал Гончаренко.