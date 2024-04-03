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    Галактионов прокомментировал вылет «Локо» из Кубка России

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал причины поражения от «Урала» (0:1) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

    – Казалось, «Локомотив» пропустил гол, который не вытекал из логики игры.

    – Бессмысленно об этом рассуждать. Мы пропустили гол, потом стали создавать моменты, но не реализовали их. Большего давления во втором тайме у нас не получилось.

    – Вы сделали двойную замену в перерыве. С чем это связано?

    – Во‑первых, Карпукас «висел» на карточке, был риск остаться в меньшинстве. А у Сулейманова не получилась игра. Выпустили более легкого нападающего, который цеплялся бы за мячи. Атаковали в основном позиционно, нужно было именно цепляться за мячи.

    – В конце матча не было привычного навала на ворота от «Локомотива». Не хватило физики?

    – Думаю, не в функции дело, а в каком‑то наполнении и количестве ребят, которые смогут решить эпизод. Было несколько подходов, но, к сожалению, остроты не хватало.

    • В этом году «Локомотив» в пяти официальных матчах трижды сыграл вничью при двух поражениях.
    • По данным «Чемпионата», Галактионов хочет покинуть свой пост, а руководство клуба просит его остаться.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.04.2024 20:13
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