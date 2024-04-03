Галактионов прокомментировал вылет «Локо» из Кубка России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал причины поражения от «Урала» (0:1) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

– Казалось, «Локомотив» пропустил гол, который не вытекал из логики игры.

– Бессмысленно об этом рассуждать. Мы пропустили гол, потом стали создавать моменты, но не реализовали их. Большего давления во втором тайме у нас не получилось.

– Вы сделали двойную замену в перерыве. С чем это связано?

– Во‑первых, Карпукас «висел» на карточке, был риск остаться в меньшинстве. А у Сулейманова не получилась игра. Выпустили более легкого нападающего, который цеплялся бы за мячи. Атаковали в основном позиционно, нужно было именно цепляться за мячи.

– В конце матча не было привычного навала на ворота от «Локомотива». Не хватило физики?

– Думаю, не в функции дело, а в каком‑то наполнении и количестве ребят, которые смогут решить эпизод. Было несколько подходов, но, к сожалению, остроты не хватало.