Павлюченко: «Я фанат Бузовой»

Нападающий Роман Павлюченко со смехом рассказал интересные подробности о своей жизни в Англии.

– Расскажи про жизнь в Лондоне. Один журналист говорил: «Я офигел, съездив к нашей четверке в Англии. Приезжаю к ним, а они сидят дома и смотрят ТНТ. Типа: «Чувак, включи Sky Sports», разбор твоей игры идет!» А они говорят: «Да зачем, я вот «Реальных пацанов» смотрю, это интереснее».

– Скажу честно, я смотрел «Дом-2». Я фанат Бузовой.