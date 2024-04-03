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    Павлюченко: «Я фанат Бузовой»

    Нападающий Роман Павлюченко со смехом рассказал интересные подробности о своей жизни в Англии.

    – Расскажи про жизнь в Лондоне. Один журналист говорил: «Я офигел, съездив к нашей четверке в Англии. Приезжаю к ним, а они сидят дома и смотрят ТНТ. Типа: «Чувак, включи Sky Sports», разбор твоей игры идет!» А они говорят: «Да зачем, я вот «Реальных пацанов» смотрю, это интереснее».

    – Скажу честно, я смотрел «Дом-2». Я фанат Бузовой.

    • Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» в 2008–2012 годах.
    • За это время провел за лондонцев 111 матчей, забил 41 гол.

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    Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»

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    03.04.2024 15:41
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    Комментарии (10)
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    avera
    1712151451
    Показывает интеллект.
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    ...уефан
    1712151551
    ... лучше бы ты этого не говорил!...
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    Suvorov71
    1712154089
    Тарасов тоже был фанатом Бузовой, так что ты не одинок
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    BlackMurder
    1712156774
    Мож его Мамаев с Кокориным ударили?
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1712157517
    Теперь можно сказать что тупой
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    Plyash
    1712158546
    Просто лет 15-ть назад Роман ещё Ромкой был,да и Бузова такой козой ещё не была,как сейчас,и дом-2 ещё в диковинку был,хотя я всегда переключал эту погань,чтоб не блевануть от жены всеми "уважаемого" футболёра Тарасова... Не судите строго,честь сборной Павлюшок достойно защищал.
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    Ziklop
    1712159001
    футболист!
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    slavа0508
    1712162093
    Да уж. Мужик смотрит дом. Для этого точно надо быть футболистом.
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