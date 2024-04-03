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    • Стало известно, когда «СКА-Хабаровск» сыграет на домашнем стадионе

    Стало известно, когда «СКА-Хабаровск» сыграет на домашнем стадионе

    Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Михаил Гусев сказал, что команда сможет провести домашний матч 28-го тура Первой лиги с «Енисеем» на своей арене.

    «У нас по техническим причинам стадион не может принимать домашние матчи. Сыграем с «Нефтехимиком» на стадионе «Кировец» [в Санкт-Петербурге], приведем поле в порядок, будем играть дома. Уже домашний матч с «Енисеем» в Первой лиге проведем дома 20 апреля.

    Мы продолжаем борьбу за выход в Премьер-лигу, еще ничего не потеряно, у нас хорошие шансы, состав, тренер. Сделаем все, чтобы выполнить задачу, которую нам поставил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. К [главному тренеру] Роману Шаронову большой кредит доверия, он с нами до конца сезона, после чего уже по результатам команды будем делать выводы», – сказал Гусев.

    • «СКА-Хабаровск» играет в Хабаровске на Центральном стадионе имени Ленина.
    • С начала года команда проводит домашние матчи в Сочи и Санкт-Петербурге.

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    Источник: ТАСС

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    03.04.2024 15:29
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