Стало известно, когда «СКА-Хабаровск» сыграет на домашнем стадионе

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Михаил Гусев сказал, что команда сможет провести домашний матч 28-го тура Первой лиги с «Енисеем» на своей арене.

«У нас по техническим причинам стадион не может принимать домашние матчи. Сыграем с «Нефтехимиком» на стадионе «Кировец» [в Санкт-Петербурге], приведем поле в порядок, будем играть дома. Уже домашний матч с «Енисеем» в Первой лиге проведем дома 20 апреля.

Мы продолжаем борьбу за выход в Премьер-лигу, еще ничего не потеряно, у нас хорошие шансы, состав, тренер. Сделаем все, чтобы выполнить задачу, которую нам поставил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. К [главному тренеру] Роману Шаронову большой кредит доверия, он с нами до конца сезона, после чего уже по результатам команды будем делать выводы», – сказал Гусев.