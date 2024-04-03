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    • Карпин выделил сильнейшего игрока сборной России: «Есть он и все остальные»

    Карпин выделил сильнейшего игрока сборной России: «Есть он и все остальные»

    Главный тренер сборной России назвал Александра Головина лучшим игроком национальной команды.

    27-летний полузащитник забил за «Монако» 6 голов и сделал 6 ассистов в этом сезоне Лиги 1.

    – Можно ли сказать, что те, кто вышел с Сербией, это сильнейшие игроки на данный момент?

    – Как мы думали – да.

    – Тогда вопрос по двум игрокам: Алексей Миранчук и Кузяев. Я понимаю, когда они приехали…

    – Ну и все.

    – Тогда разве можно говорить, что против Сербии вышли сильнейшие? Если мы включаем дополнительный фактор.

    – А как его не включать? Давайте так: есть Головин и все остальные. Он тоже приехал позже.

    – Его уровень настолько выше, чем, в том числе Кузяева и Алексея Миранчука?

    – Ну да. По сравнению с конкурентами, которые есть у Кузяева и Алексея Миранчука.

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    Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»

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    03.04.2024 14:58
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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1712146226
    ... какие-то "на нерве" постоянно интервью у Карпина получаются.Кругом ему кажется, какой-то подвох в вопросах, недоброжелательность. Везде враги, вокруг измена)...
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    Ивантеевец
    1712151346
    Какие вопросы, такие и ответы. С Сербией Головин действительно выглядел на голову выше всех остальных. Что здесь обсуждать? Ждать когда Миранчук и Кузяев будут в оптимальных для них кондициях и когда звезды на небе сойдутся? Кузяеву уже за тридцать, и то что он играет в Гавре не делает его сильнее других.
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    raritet
    1712161046
    Если бы Головин был бы в ЦСКА сейчас, то и никаких проблем не было бы.
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