Карпин выделил сильнейшего игрока сборной России: «Есть он и все остальные»

Главный тренер сборной России назвал Александра Головина лучшим игроком национальной команды.
27-летний полузащитник забил за «Монако» 6 голов и сделал 6 ассистов в этом сезоне Лиги 1.
– Можно ли сказать, что те, кто вышел с Сербией, это сильнейшие игроки на данный момент?
– Как мы думали – да.
– Тогда вопрос по двум игрокам: Алексей Миранчук и Кузяев. Я понимаю, когда они приехали…
– Ну и все.
– Тогда разве можно говорить, что против Сербии вышли сильнейшие? Если мы включаем дополнительный фактор.
– А как его не включать? Давайте так: есть Головин и все остальные. Он тоже приехал позже.
– Его уровень настолько выше, чем, в том числе Кузяева и Алексея Миранчука?
– Ну да. По сравнению с конкурентами, которые есть у Кузяева и Алексея Миранчука.