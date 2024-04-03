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    • Новичок «Спартака» Дуарте рассказал о тяжелых первых месяцах в России

    Новичок «Спартака» Дуарте рассказал о тяжелых первых месяцах в России

    Защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал о тяжелой адаптации в России. Московский клуб подписал парагвайского игрока в январе 2023 года.

    – Первый год в новой для тебя стране позади. Какой главный итог можешь подвести?

    – Для меня сейчас самое важное, что я как следует освоился и чувствую себя комфортно. Потому что первые месяцы дались довольно тяжело.

    – Из-за языкового барьера?

    – В первую очередь. А еще не сразу привык, что погода часто холодная. Потому что в Парагвае ситуация прямо противоположная, там большую часть года жара.

    – В плане языка ты за год продвинулся?

    – Стараюсь прибавлять в английском, понимаю базовые слова, но поддерживать разговор сложно. С русским, если честно, еще тяжелее. «Пожалуйста» и «спасибо» я сказать могу, но этого, конечно, мало.

    – У нас в команде достаточно тех, кто говорит на родном для тебя испанском.

    – Да, но я ведь говорю на парагвайском диалекте. Он звучит быстрее, произношение тоже отличается. Его сложнее понимать. Кроме того, я в принципе довольно застенчивый человек. В первое время чаще всего общался с Таварешем, он здорово мне помог. Тренерский штаб тоже старался максимально подробно мне все объяснять. А затем важным для меня событием стало появление в команде Медины. С Хесусом я смог уже окончательно адаптироваться. Мы были знакомы и раньше, ведь он играл в Москве, просто за другой клуб, но толком не общались. Сейчас не то чтобы постоянно проводим время вместе, ведь мы с женой тотальные домоседы. Да и живем с ним в разных районах: он около Парка Горького, а я в пятнадцати минутах от нашего стадиона. Но если выбираемся в ресторан, я спрашиваю совета именно у Медины. Он мой основной помощник в «Спартаке».

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    Источник: сайт «Спартака»

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    03.04.2024 14:53
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    Комментарии (1)
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    alefreddy
    1712150014
    уж постарайся адаптироваться а то контракт закончится
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