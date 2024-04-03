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    Канчельскис назвал фаворита в матче «Спартак» – «Зенит»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Зенитом».

    «На бумаге «Зенит» – фаворит, а на футбольном поле будет видно. Когда последний раз «Спартак» выглядел стабильно? По-моему, последний раз при Романцеве.

    Раньше главным дерби была игра «Спартак» – ЦСКА, а сейчас – «Спартак» – «Зенит». Конечно, будет другой настрой, мотивация и желание.

    Будет интересно посмотреть, на что способен «Спартак». «Зенит» сейчас тоже не ахти как хорошо играет. На первое место здесь выходит желание и самоотдача», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.04.2024 14:38
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    Комментарии (3)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712144461
    Меня интересует когда Зенит начнёт играть? Пора уже отгружать по взрослому в свинарню, как многие сезоны по пять штук и более. Гыгыгы
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    Скай
    1712148323
    Да, Спартаку нужно начинать играть и драть бом жатню, и драть конкретно. гы гы
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