Канчельскис назвал фаворита в матче «Спартак» – «Зенит»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Зенитом».

Первый полуфинальный матч Фонбет Кубка России пройдет сегодня, в 20:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«На бумаге «Зенит» – фаворит, а на футбольном поле будет видно. Когда последний раз «Спартак» выглядел стабильно? По-моему, последний раз при Романцеве.

Раньше главным дерби была игра «Спартак» – ЦСКА, а сейчас – «Спартак» – «Зенит». Конечно, будет другой настрой, мотивация и желание.

Будет интересно посмотреть, на что способен «Спартак». «Зенит» сейчас тоже не ахти как хорошо играет. На первое место здесь выходит желание и самоотдача», – сказал Канчельскис.