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    • Широков – об Абаскале: «Может быть, он действительно шаманит»

    Широков – об Абаскале: «Может быть, он действительно шаманит»

    Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и сборной России Роман Широков высказался о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

    – В «Спартаке» тренер сказал, что советуется с богом при определении состава. Как вы поняли это?

    – Мало ли кто с кем советуется. Главное, чтобы выигрывали. Может быть, он действительно шаманит. Но пока, может быть, не с тем богом советуется – надо с футбольным богом говорить. Я смотрел второй тайм матча [с «Уралом»]. Были дальние удары, а какой-то идеи впереди не увидел.

    На мой взгляд, в атаке нет системы, играют наобум больше, хотя футболисты, которые могли бы создавать, есть. Пока все сводится к тому, чтобы доставить мяч крайним нападающим, которые быстрые и техничные, они обыгрывают и делают передачи в штрафную, могут и самостоятельно забивать. Даже если форварды обыгрывают на фланге, завершения все равно нет. Если играют на нападающего высокого, тот особо не цепляется.

    • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 32 очками по итогам 21 матча.
    • После возобновления сезона красно-белые еще не выигрывали в чемпионате России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.04.2024 13:41
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    Комментарии (2)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712144194
    В свинарни свой бог, сектантский, замешанный на бромонтане. Гыгыгы
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    VPERDIV SPARTAK
    1712155518
    Натовец приглашен развалить останки свинарника
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