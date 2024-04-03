Широков – об Абаскале: «Может быть, он действительно шаманит»

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и сборной России Роман Широков высказался о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

– В «Спартаке» тренер сказал, что советуется с богом при определении состава. Как вы поняли это?

– Мало ли кто с кем советуется. Главное, чтобы выигрывали. Может быть, он действительно шаманит. Но пока, может быть, не с тем богом советуется – надо с футбольным богом говорить. Я смотрел второй тайм матча [с «Уралом»]. Были дальние удары, а какой-то идеи впереди не увидел.

На мой взгляд, в атаке нет системы, играют наобум больше, хотя футболисты, которые могли бы создавать, есть. Пока все сводится к тому, чтобы доставить мяч крайним нападающим, которые быстрые и техничные, они обыгрывают и делают передачи в штрафную, могут и самостоятельно забивать. Даже если форварды обыгрывают на фланге, завершения все равно нет. Если играют на нападающего высокого, тот особо не цепляется.