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    Мостовой высказался о фаворитах Лиги чемпионов

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что на стадии 1/4 финала не стал выделять фаворитов розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2023/24.

    «Сейчас нет смысла выделять кого-то из фаворитов. В принципе круг команд всегда один и тот же. В четвертьфинале может произойти все, что угодно. Сегодня ты – фаворит, а завтра можешь вылететь из турнира. Выделять кого-то нет смысла.

    «Боруссия» совсем недавно обыграла «Баварию», а «Атлетико» из года в год входит в число фаворитов, но еще не выигрывал турнир. «Ман Сити» только в прошлом году сумел забрать титул, хотя до этого всегда входил в число претендентов и тратил миллиарды. Сейчас предсказать победителя невозможно, этим и прекрасен футбол», – сказал Мостовой.

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    Источник: Betonmobile

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    03.04.2024 12:48
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