Игру «Спартак» – «Зенит» покажут в кинотеатрах восьми городов

Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» – «Зенит» покажут в кинотеатрах восьми городов России.

Сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» совместно с московским клубом и «Матч ТВ» продемонстрирует игру на экранах в Воронеже, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми, Рязани, Сочи, Тюмени и Челябинске.

В кинобаре болельщики также смогут приобрести атрибутику «Спартака» или матчевый комбо-набор.