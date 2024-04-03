Игру «Спартак» – «Зенит» покажут в кинотеатрах восьми городов

Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» – «Зенит» покажут в кинотеатрах восьми городов России.
Сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» совместно с московским клубом и «Матч ТВ» продемонстрирует игру на экранах в Воронеже, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми, Рязани, Сочи, Тюмени и Челябинске.
В кинобаре болельщики также смогут приобрести атрибутику «Спартака» или матчевый комбо-набор.
- Игра в Москве пройдет сегодня и начнется в 20:30 мск.
- Ответная встреча в Санкт-Петербурге состоится 17 апреля.