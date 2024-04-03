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    • Игру «Спартак» – «Зенит» покажут в кинотеатрах восьми городов

    Игру «Спартак» – «Зенит» покажут в кинотеатрах восьми городов

    Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак»«Зенит» покажут в кинотеатрах восьми городов России.

    Сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» совместно с московским клубом и «Матч ТВ» продемонстрирует игру на экранах в Воронеже, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми, Рязани, Сочи, Тюмени и Челябинске.

    В кинобаре болельщики также смогут приобрести атрибутику «Спартака» или матчевый комбо-набор.

    • Игра в Москве пройдет сегодня и начнется в 20:30 мск.
    • Ответная встреча в Санкт-Петербурге состоится 17 апреля.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    03.04.2024 12:40
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    Комментарии (17)
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    slavа0508
    1712137917
    И что и народ пойдёт ???Ну не знаю идти кубок куда то смотреть ...ну финал ладно куда не шло ....
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    Павелий
    1712137966
    Это в очередной раз доказывает, что Спартак - команда с самой большой армией болельщиков. По всей стране и не только.
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    Цугундeр
    1712139882
    Матчевый комбо-набор .. Жареный бекон ?
    Ответить
    Дубина
    1712141573
    На Спартак великий идут люди посмотреть.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712142367
    Игру Срамтака покажут как обычно в рубрике комедия, а Зенит Боевик. Гыгыгы
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    saf05
    1712142369
    Лучше в Цирке
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    ФК Пупсик
    1712176951
    Что это они написали про атрибутику сырдыха, А что - атрибутики Великого Зенита не будет?
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