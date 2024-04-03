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    Карпин высказался о переезде в Эстонию

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о возможности переезда в Эстонию, куда ранее отправилась его семья.

    – В прошлом году вы сказали, что думаете о переезде в Эстонию. С тех пор вам постоянно это припоминают, все считали, что вы закидываете удочку для ухода из «Ростова» в конце сезона.

    – Я тогда сказал, что сегодня здесь сижу, а завтра что-то произойдет, и я скажу: «До свидания». Ну, условно.

    – Одно дело, если так скажет любой из нас, другое дело – вы, главный тренер сборной России. Очевидно, это вызывает резонанс.

    – Да, я понимаю, что это резонанс вызывает, но это может произойти с любым человеком. Ну вот, пример – Клопп сказал: «Все, я устал. Хочу год пожить нормально». Случилось же? Случилось. Это может произойти с кем угодно, и с вами тоже. Например, надоела работа.

    – Семья будет жить в Эстонии?

    – Ну да, уже давно все решено.

    – Вы сможете жить на расстоянии?

    – Да. Пока собираемся так.

    • Ранее супруга Валерия Карпина Дарья сообщила, что переезжает с детьми в Эстонию.
    • Срок действующего контракта Карпина с РФС, касающийся работы в сборной России, истекает летом.

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    Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»

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    03.04.2024 10:56
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    Комментарии (7)
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    acor94
    1712131282
    Да какая вообще разница, где живёт? Высосали проблему из пальца.
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    slavа0508
    1712132856
    Жена перетянула . она с Нарвы. Да и Валера оттуда же. Но если бы не женился на ней, навряд ли он бы вернулся в Нарву. Скорее всего, уехал бы куда-нибудь в Европу (настоящую)...
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    alex1951
    1712135647
    Карпуша многое дал России ,а Россия ему .....Так может произойдет чудо и Валерыч вернется в Эстонию и....вытащит сб.Эстонии из болота......А то всякая хрень стоит у руля ,аж воротит...!
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    TIMOTHY
    1712139297
    Там их родители , нормально все ответил Валера жизненно
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1712144049
    Пусть живёт где хочет, главное Россию не оскорблять.
    Ответить
    Влад-Васильев-yandex
    1712145133
    Подальше от Путина с крокусами...
    Ответить
    Gospod
    1712161595
    Сеиья Крпина, гражданина Эстонии, прекрасно знает ГДЕ ЖИТЬ ЛУЧШЕ!! Да и Валера знает кцда бежать прилется, кошда придется бежать..
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