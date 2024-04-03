Титов оценил Зиньковского в качестве замены Промесу

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов считает, что нападающий красно-белых Антон Зиньковский сильно прибавил в игре.
«Мне очень нравится Зиньковский. Он сильно прибавил. Я надеюсь, что не сразу, но мы увидим через какое-то время в лице Зиньковского Промеса. Он и забивает, и отдает. Хотелось, чтоб еще и были помощники, те же Соболев, Угальде», – сказал Титов.
- В этом сезоне Зиньковский провел за клуб 28 матчей, забил 4 гола и отдал 2 передачи.
- Квинси Промес арестован в ОАЭ, в Нидерландах он приговорен к 7,5 годам заключения.