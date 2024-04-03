Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    Титов оценил Зиньковского в качестве замены Промесу

    Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов считает, что нападающий красно-белых Антон Зиньковский сильно прибавил в игре.

    «Мне очень нравится Зиньковский. Он сильно прибавил. Я надеюсь, что не сразу, но мы увидим через какое-то время в лице Зиньковского Промеса. Он и забивает, и отдает. Хотелось, чтоб еще и были помощники, те же Соболев, Угальде», – сказал Титов.

    • В этом сезоне Зиньковский провел за клуб 28 матчей, забил 4 гола и отдал 2 передачи.
    • Квинси Промес арестован в ОАЭ, в Нидерландах он приговорен к 7,5 годам заключения.

    Новости по теме
    Баженов назвал игроков «Спартака», способных стать лидерами атаки вместо Промеса 3
    Орлов: «Спартак» допустил большую политическую ошибку» 8
    Звезда «Дома-2» беременна от Промеса – семья подтвердила 38
    Источник: РИА Новости

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2024 09:32
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1712127037
    Осталось перекрасить.
    Ответить
    Алексей З
    1712127129
    Егор,где Зинковский забивает и отдаёт ? Это ооочень плохая "подделка под Промеса". Зинковский не лидер, он довольствуется тем что есть. Москва , Спартак , место в основе теперь железное , жизнь удалась !!! Он такой же как все в данном составе. Невыразительная массовка. С хорошим тренером , да приобретя в атакующую линию 2-3 сильных игроков , место Зинковского на лавке.
    Ответить
    Скай
    1712129645
    Антон молодец. Реально прибавляет.
    Ответить
    ...уефан
    1712132152
    ..."сильно прибавил"(с). Относительно какого времени своей карьеры он прибавил? Позапрошлой игры?...
    Ответить
    k611
    1712133279
    Пока к сожалению до Промеса он не дотягивает.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+