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    • «Манчестер Сити» – «Астон Вилла»: прогноз на матч 31 тура АПЛ, 3 апреля

    «Манчестер Сити» – «Астон Вилла»: прогноз на матч 31 тура АПЛ, 3 апреля

    В среду, 3 апреля, в 31-м туре АПЛ сыграют «Ман Сити» и «Астон Вилла». Матч пройдет в Манчестере, начало – в 22:15 (мск).

    «Манчестер Сити»

    Команда Пепа Гвардиолы находится на 3-м месте в АПЛ, набрав 64 очка. «Ман Сити» добыл 19 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей 63:28.

    Отставание от лидера чемпионата составляет 3 очка.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» набрала 59 очков и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Унаи Эмери добыли 18 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 62:42.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 06.12.23 «Астон Вилла» – «Ман Сити» – 1:0;
    • 12.02.23 «Ман Сити» – «Астон Вилла» – 3:1;
    • 03.09.22 «Астон Вилла» – «Ман Сити» – 1:1;
    • 22.05.22 «Ман Сити» – «Астон Вилла» – 3:2;
    • 01.12.21 «Астон Вилла» – «Ман Сити» – 1:2.

    Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Астон Вилла»

    «Манчестер Сити» после ничьей с «Арсеналом» не может себе позволить 2-й раз подряд потерять очки дома. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.78.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.04.2024 09:30
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