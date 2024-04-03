В среду, 3 апреля, в 31-м туре АПЛ сыграют «Ман Сити» и «Астон Вилла». Матч пройдет в Манчестере, начало – в 22:15 (мск).
«Манчестер Сити»
Команда Пепа Гвардиолы находится на 3-м месте в АПЛ, набрав 64 очка. «Ман Сити» добыл 19 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей 63:28.
Отставание от лидера чемпионата составляет 3 очка.
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» набрала 59 очков и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Унаи Эмери добыли 18 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 62:42.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 06.12.23 «Астон Вилла» – «Ман Сити» – 1:0;
- 12.02.23 «Ман Сити» – «Астон Вилла» – 3:1;
- 03.09.22 «Астон Вилла» – «Ман Сити» – 1:1;
- 22.05.22 «Ман Сити» – «Астон Вилла» – 3:2;
- 01.12.21 «Астон Вилла» – «Ман Сити» – 1:2.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Астон Вилла»
«Манчестер Сити» после ничьей с «Арсеналом» не может себе позволить 2-й раз подряд потерять очки дома. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.78.