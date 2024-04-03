В среду, 3 апреля, в 31-м туре АПЛ сыграют «Ман Сити» и «Астон Вилла». Матч пройдет в Манчестере, начало – в 22:15 (мск).

Команда Пепа Гвардиолы находится на 3-м месте в АПЛ, набрав 64 очка. «Ман Сити» добыл 19 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей 63:28.

Отставание от лидера чемпионата составляет 3 очка.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» набрала 59 очков и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Унаи Эмери добыли 18 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 62:42.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

06.12.23 «Астон Вилла» – «Ман Сити» – 1:0;

12.02.23 «Ман Сити» – «Астон Вилла» – 3:1;

03.09.22 «Астон Вилла» – «Ман Сити» – 1:1;

22.05.22 «Ман Сити» – «Астон Вилла» – 3:2;

01.12.21 «Астон Вилла» – «Ман Сити» – 1:2.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Астон Вилла»

«Манчестер Сити» после ничьей с «Арсеналом» не может себе позволить 2-й раз подряд потерять очки дома. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.78.