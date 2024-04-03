В среду, 3 апреля, в 31-м туре АПЛ встречаются «Брентфорд» и «Брайтон». Игра состоится в Брентфорде, начало – в 21:30 (мск).

«Брентфорд»

Команда Томаса Франка находится на 15-м месте в АПЛ, набрав 27 очков. «Брентфорд» добыл 7 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей 42:55.

«Брайтон»

«Брайтон» набрал 42 очка и занимает 9-е место в таблице. Подопечные Роберто Де Дзерби добыли 11 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 51:46.

Отставание от еврокубковой зоны – 14 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Брайтон»

«Брентфорд» еще не обезопасил себя от вылета, а «Брайтон» может доигрывать сезон в свое удовольствие. Высокая мотивация хозяев и раскованность гостей обещают результативный матч. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.50.