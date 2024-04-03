Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • «Брентфорд» – «Брайтон»: прогноз на матч 31 тура АПЛ, 3 апреля

    «Брентфорд» – «Брайтон»: прогноз на матч 31 тура АПЛ, 3 апреля

    В среду, 3 апреля, в 31-м туре АПЛ встречаются «Брентфорд» и «Брайтон». Игра состоится в Брентфорде, начало – в 21:30 (мск).

    «Брентфорд»

    Команда Томаса Франка находится на 15-м месте в АПЛ, набрав 27 очков. «Брентфорд» добыл 7 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей 42:55.

    «Брайтон»

    «Брайтон» набрал 42 очка и занимает 9-е место в таблице. Подопечные Роберто Де Дзерби добыли 11 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 51:46.

    Отставание от еврокубковой зоны – 14 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 06.12.23 «Брайтон» – «Брентфорд» – 2:1;
    • 01.04.23 «Брайтон» – «Брентфорд» – 3:3;
    • 14.10.22 «Брентфорд» – «Брайтон» – 2:0;
    • 26.12.21 «Брайтон» – «Брентфорд» – 2:0;
    • 11.09.21 «Брентфорд» – «Брайтон» – 0:1.

    Прогноз на матч «Брентфорд» – «Брайтон»

    «Брентфорд» еще не обезопасил себя от вылета, а «Брайтон» может доигрывать сезон в свое удовольствие. Высокая мотивация хозяев и раскованность гостей обещают результативный матч. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2024 09:26
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+