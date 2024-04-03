В среду, 3 апреля, в 31-м туре АПЛ встречаются «Брентфорд» и «Брайтон». Игра состоится в Брентфорде, начало – в 21:30 (мск).
«Брентфорд»
Команда Томаса Франка находится на 15-м месте в АПЛ, набрав 27 очков. «Брентфорд» добыл 7 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпели 17 поражений, разница мячей 42:55.
«Брайтон»
«Брайтон» набрал 42 очка и занимает 9-е место в таблице. Подопечные Роберто Де Дзерби добыли 11 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 51:46.
Отставание от еврокубковой зоны – 14 очков.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 06.12.23 «Брайтон» – «Брентфорд» – 2:1;
- 01.04.23 «Брайтон» – «Брентфорд» – 3:3;
- 14.10.22 «Брентфорд» – «Брайтон» – 2:0;
- 26.12.21 «Брайтон» – «Брентфорд» – 2:0;
- 11.09.21 «Брентфорд» – «Брайтон» – 0:1.
Прогноз на матч «Брентфорд» – «Брайтон»
«Брентфорд» еще не обезопасил себя от вылета, а «Брайтон» может доигрывать сезон в свое удовольствие. Высокая мотивация хозяев и раскованность гостей обещают результативный матч. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.50.