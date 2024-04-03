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    • «Урал» – «Локомотив»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, 3 апреля

    «Урал» – «Локомотив»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, 3 апреля

    Во 2 этапе четвертьфинала Кубка России в пути регионов (нижняя сетка) «Урал» сыграет с «Локомотивом». Поединок состоится в среду, 3 апреля, и начнется в 16:00 по московскому времени.

    «Урал»

    В последних пяти матчах команда потерпела три поражения, по разу сыграла вничью и выиграла. Команда забила только два гола и пропустила семь мячей. В предыдущем матче «Урал» сыграл вничью со «Спартаком» – 0:0, в последнем матче Кубка России команда в серии пенальти переиграла «Родину» (1:1 в основное время).

    «Локомотив»

    Москвичи в последних пяти матчах выиграли одну встречу, по два раза сыграли вничью и потерпели поражение. Команда забила восемь голов и пропустила семь мячей. В предыдущем поединке «Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), в последнем матче Кубка России команда уступила «Балтике» в серии пенальти (1:1 в основное время).

    Прогноз на матч «Урал» – «Локомотив»

    В последних трех очных встречах дважды выигрывал «Локомотив», еще в одном матче была зафиксирована ничья. В предстоящей игре «Локомотив» – фаворит. На москвичей и сделаем ставку (2.50).

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.04.2024 09:11
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