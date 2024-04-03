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    Титов высказался о значимости Промеса для «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов сказал, что вингер Квинси Промес, арестованный в ОАЭ, – это полкоманды для красно-белых.

    «В хоккее говорят, что вратарь – это полкоманды. Вот Промес – полкоманды для «Спартака». Не знаю, что там сейчас происходит, не могу сказать, будет он дальше играть или нет. Учитывая, что ему уже не выплачивают зарплату, здесь, как мне кажется, вопрос уже закрывается потихоньку. Это печально.

    Таких футболистов, как Промес, можно по пальцам пересчитать. Работали с ним еще 8 лет назад. Не знаю, что у него произошло в голове, но, к сожалению, такая ситуация, что мы, скорее всего, потеряли его для «Спартака». Второго такого нет», – сказал Титов.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.

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    Источник: РИА Новости

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    03.04.2024 07:50
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    Комментарии (24)
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    fakeid
    1712121430
    можно вспомнить слова митрофанова "лучше купить двух топ-игроков, чем десять посредственностей", с очевидной отсылкой к спартаку. вот он и брал халков ещё тогда, а спартаг до сих пор трясёт пальмы в надежде, что с них однажды упадёт ещё один промес. просеяли сотню зулусов - взлетел буквально 1-2. по деньгам даже считать не нужно, в какой минус ушли, он огромный. и хряки до сих пор верны своей тактике, даже после ухода федуна. думают, что за 1 лям найдут сокровище. идиоты)
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    SLADE2019
    1712124370
    А в голове у руководства Спартака, которые сдуру взяли его на сборы все в порядке? Молчи, Титов и без тебя уже тошно от этой ситуации.
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    Алексей З
    1712125091
    Значение Промеса переоценить невозможно. В игре это сильно бросается в глаза. Кто чаще обострял , лез в штрафную , забивал и отдавал ? Антоха. Беда , что приобретались партнёры ему не очень высокого класса, простая массовка. Вот теперь и пожинаем плоды, в Москве с Факелом и Уралом 0 ( ноль ) забитых мячей !!! Это пздец !!! Ждём лета . Надо собирать новую конкурентноспособную команду.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712126738
    Забудьте этого наркобарыгу! Глядишь Спартак из позора нынешнего выберется. Гыгыгы
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    slavа0508
    1712131219
    Прикол будет выиграют у Зенита(им не особо нужен этот кубок) и Абаскаль в шоколаде и ещё на сезон оставят ...
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