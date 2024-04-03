Титов высказался о значимости Промеса для «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов сказал, что вингер Квинси Промес, арестованный в ОАЭ, – это полкоманды для красно-белых.

«В хоккее говорят, что вратарь – это полкоманды. Вот Промес – полкоманды для «Спартака». Не знаю, что там сейчас происходит, не могу сказать, будет он дальше играть или нет. Учитывая, что ему уже не выплачивают зарплату, здесь, как мне кажется, вопрос уже закрывается потихоньку. Это печально.

Таких футболистов, как Промес, можно по пальцам пересчитать. Работали с ним еще 8 лет назад. Не знаю, что у него произошло в голове, но, к сожалению, такая ситуация, что мы, скорее всего, потеряли его для «Спартака». Второго такого нет», – сказал Титов.