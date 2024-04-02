Талалаев жестко высказался о судействе в матче «Химки» – «Ростов»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев остался недоволен работой арбитра в кубковой игре с «Ростовом».
- Ростовчане победили в серии пенальти со счетом 7:6.
- Основное время матча завершилось нулевой ничьей.
- Встречу обслуживал Алексей Сухой.
– Я судейство не обсуждаю, все вопросы Мажичу. Есть ли вопросы по игре?
– В концовке был момент, когда Корян выходил два в один…
– Этот момент видели все, а Сухой не видел. Задайте ему вопросы, у меня вопросов нет.
Перед этим Сухой убрал одну команду Первой лиги, сейчас вторую. Какие вопросы могут быть?