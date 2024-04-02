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    • Талалаев жестко высказался о судействе в матче «Химки» – «Ростов»

    Талалаев жестко высказался о судействе в матче «Химки» – «Ростов»

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев остался недоволен работой арбитра в кубковой игре с «Ростовом».

    • Ростовчане победили в серии пенальти со счетом 7:6.
    • Основное время матча завершилось нулевой ничьей.
    • Встречу обслуживал Алексей Сухой.

    – Я судейство не обсуждаю, все вопросы Мажичу. Есть ли вопросы по игре?

    – В концовке был момент, когда Корян выходил два в один…

    – Этот момент видели все, а Сухой не видел. Задайте ему вопросы, у меня вопросов нет.

    Перед этим Сухой убрал одну команду Первой лиги, сейчас вторую. Какие вопросы могут быть?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.04.2024 23:35
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