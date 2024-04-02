Павлюченко: «Клянусь, «Ламборгини» – полное говно»

Роман Павлюченко поделился впечатлениями от езды на итальянском спорткаре Lamborghini.

«Адебайор в интервью говорил, что я купил «Ламборгини», ездил по Лондону, приезжал на тренировки пьяный. Я думаю: ничего себе. Так он и про Аршавина сказал то же самое.

Каково гонять на «Ламбе»? Хочу сказать, что «Ламборгини» – полное говно машина. Я вам клянусь.

Потому что когда я в эту машину садился, я не мог из нее вылезти. Я звал на помощь – вытащите меня! Она настолько низкая. Залезть туда легко, а вылезти – такая проблема», – признался Павлюченко.