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    Павлюченко: «Клянусь, «Ламборгини» – полное говно»

    Роман Павлюченко поделился впечатлениями от езды на итальянском спорткаре Lamborghini.

    «Адебайор в интервью говорил, что я купил «Ламборгини», ездил по Лондону, приезжал на тренировки пьяный. Я думаю: ничего себе. Так он и про Аршавина сказал то же самое.

    Каково гонять на «Ламбе»? Хочу сказать, что «Ламборгини» – полное говно машина. Я вам клянусь.

    Потому что когда я в эту машину садился, я не мог из нее вылезти. Я звал на помощь – вытащите меня! Она настолько низкая. Залезть туда легко, а вылезти – такая проблема», – признался Павлюченко.

    • Экс-форвард сборной России поиграл за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.
    • Затем он перешел в «Локомотив».
    • В 2022-м Павлюченко закончил профессиональную карьеру и сейчас выступает в Медиалиге.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    02.04.2024 16:58
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    Комментарии (4)
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    SuperNils
    1712070749
    такое же гавно, как из него футболист.
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1712071215
    Дурилка, эта машина чтобы на ней ездить, а не вылазить
    Ответить
    полиграф-шариков-google
    1712124211
    это хутболисты из россии полное г.
    Ответить
    Сергей-Шабалин-google
    1712155804
    Ну пусть на Приоре тогда ездит.
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