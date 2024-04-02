Павлюченко рассказал, почему из «Тоттенхэма» перешел в «Локомотив», а не в «Ливерпуль»

Роман Павлюченко ответил, почему вернулся в РПЛ, несмотря на предложение остаться в Англии.

Экс-форвард сборной России поиграл за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.

Затем он перешел в «Локомотив».

В 2022-м Павлюченко закончил профессиональную карьеру и сейчас выступает в Медиалиге.

«Тот период, когда я перестал играть, я понимал, что чемпионат Европы, Адвокат мне сказал, ты не играешь, я тебя не вызову. Я понимал, что надо играть, хочу поехать на чемпионат Европы, потому что это те соревнования, ради которых я всю жизнь в футболе.

Я начал говорить, что хочу уезжать. Просился в «Спартак», Карпин мне сказал: «Слушай, мы готовы только девять [миллионов]». Но Леви им сказал: «Обалдели? Вы за 17 продали, хотите за 9 назад? Нет, так не пойдeт».

«Спартак» отпадает. Был вариант с «Ливерпулем», он вышел на меня, но они хотели в аренду меня взять. И был вариант с «Миланом».

Я встретился с Леви, он сам приехал ко мне домой, я удивился. Он мне сказал, что есть «Ливерпуль», но я тебя в Англии никуда не продам, не отдам.

Он сказал, болельщики не простят, потому что они меня любили, они пели песню [про меня]. И он сказал: «Ром, или ты уезжаешь в Россию, или ты остаeшься здесь. Всe», – рассказал Павлюченко.