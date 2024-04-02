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    • Павлюченко рассказал, почему из «Тоттенхэма» перешел в «Локомотив», а не в «Ливерпуль»

    Павлюченко рассказал, почему из «Тоттенхэма» перешел в «Локомотив», а не в «Ливерпуль»

    Роман Павлюченко ответил, почему вернулся в РПЛ, несмотря на предложение остаться в Англии.

    • Экс-форвард сборной России поиграл за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.
    • Затем он перешел в «Локомотив».
    • В 2022-м Павлюченко закончил профессиональную карьеру и сейчас выступает в Медиалиге.

    «Тот период, когда я перестал играть, я понимал, что чемпионат Европы, Адвокат мне сказал, ты не играешь, я тебя не вызову. Я понимал, что надо играть, хочу поехать на чемпионат Европы, потому что это те соревнования, ради которых я всю жизнь в футболе.

    Я начал говорить, что хочу уезжать. Просился в «Спартак», Карпин мне сказал: «Слушай, мы готовы только девять [миллионов]». Но Леви им сказал: «Обалдели? Вы за 17 продали, хотите за 9 назад? Нет, так не пойдeт».

    «Спартак» отпадает. Был вариант с «Ливерпулем», он вышел на меня, но они хотели в аренду меня взять. И был вариант с «Миланом».

    Я встретился с Леви, он сам приехал ко мне домой, я удивился. Он мне сказал, что есть «Ливерпуль», но я тебя в Англии никуда не продам, не отдам.

    Он сказал, болельщики не простят, потому что они меня любили, они пели песню [про меня]. И он сказал: «Ром, или ты уезжаешь в Россию, или ты остаeшься здесь. Всe», – рассказал Павлюченко.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    02.04.2024 15:30
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    Комментарии (11)
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    СпорЦмен
    1712062626
    Лучше бы рассказал почему не перешел в Реал? :)))
    Ответить
    Цугундeр
    1712063889
    Сон "спящего гиганта " .
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    k611
    1712063994
    После Евро 2008 в АПЛ играли Павлюченко, Аршавин, Жирков, Билялетдинов. Классное было время. Наши игроки были частью большого европейского футбола.
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    baggio80
    1712066628
    Помню батя мне сын может в президенты пойдешь я продвину а я ему не бать я лучше на заводе епть )))))
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    Алексей З
    1712069662
    Просто дурак ты Рома, кто в здравом уме АПЛ сменит на РПЛ. Балбесу шанс привалил и так позорно его профукал.
    Ответить
    mihail200606
    1712074638
    Колхозан...за 4 года нормально английский так и не выучил,и уезжать не надо было бы никуда.он же неплохо там начал. Реднапп говорил : учи английский. Этот босяк ни черта не делал.и по крайней мере мог бы и не в Россию оттуда уехать..сам прощелкал все
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    Fialet
    1712077777
    Если вот именно такими текстовыми извращениями сказал Павлюченко, то он недалеко ушёл от приматов.
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    Игорь N5
    1712126458
    Сразу вспомнил номер Галыгина из Камеди Клаб)) «А он что?! Ни-че-го…»
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    СПОРТ 21 века
    1712141337
    Молодец! На...й этот Ливерпуль. Настоящий патриот своего клуба. Только русские могут думать о том, что подумают другие. Всегда хочется всем угодить, но жизнь расставляет порой по-другому. Зато пользу на евро принёс. До сих пор выступление 2008 считается лучшим выступлением в истории российского футбола. Такая сборная дорогого стоит!
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