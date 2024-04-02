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    • Радимов объяснил, почему выросли шансы «Краснодара» на чемпионство

    Радимов объяснил, почему выросли шансы «Краснодара» на чемпионство

    Владислав Радимов отметил изменения в игре «Краснодара» после смены Владимира Ивича на Мурада Мусаева на посту главного тренера.

    – Мне кажется, «Краснодар» был ближе к победе в этом матче [с «Локомотивом»]. И этот отмененный гол Сперцяна из-за совсем небольшого офсайда…

    Ну и вы представьте, что вместо 2:0 сразу же получаете 1:1. Но мне все равно краснодарцы больше понравились, в первый раз за сезон они забили в начале игры, потому что стали играть при Мусаеве более агрессивно.

    Такой «Краснодар» может бороться за чемпионство. Но «Локо» в этой игре не хотел сдаваться, хотя, получается, ни те, ни другие ничьей должны быть не рады, потому что обе команды по весне еще не выигрывали.

    – Получается, Мусаев за короткий срок смог что-то «подкрутить» у «Краснодара»?

    – Да, мне показалось, что именно так. И смотрелось это очень здорово. С Мусаевым команда остается в чемпионской гонке, во всяком случае, сейчас команда ближе к золотым медалям, чем с Ивичем.

    Там была осторожная игра, с которой не было шансов на чемпионство. А с Мусаевым более авантюрная, более агрессивная игра может принести «Краснодару» больше дивидендов.

    • Ивича уволили 13 марта после двух поражений и ничьей на старте весенней части сезона.
    • При Мусаеве «Краснодар» сыграл вничью с «Локо» (1:1), следующий соперник – «Пари НН» (6 апреля).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.04.2024 14:51
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1712061637
    ... будем посмотреть).В любом случае, Краснодару удачи!...
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    Алексей З
    1712072289
    Бред. Гол Краснодара чистейший фарт , не выходивший из хода игры, а вот Глушенков в первом тайме не реализовал выход 1/1. Не знаю что обнадёживающее Радимов увидел, равная игра с закономерным результатом.
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