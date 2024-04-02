Радимов объяснил, почему выросли шансы «Краснодара» на чемпионство

Владислав Радимов отметил изменения в игре «Краснодара» после смены Владимира Ивича на Мурада Мусаева на посту главного тренера.

– Мне кажется, «Краснодар» был ближе к победе в этом матче [с «Локомотивом»]. И этот отмененный гол Сперцяна из-за совсем небольшого офсайда…

Ну и вы представьте, что вместо 2:0 сразу же получаете 1:1. Но мне все равно краснодарцы больше понравились, в первый раз за сезон они забили в начале игры, потому что стали играть при Мусаеве более агрессивно.

Такой «Краснодар» может бороться за чемпионство. Но «Локо» в этой игре не хотел сдаваться, хотя, получается, ни те, ни другие ничьей должны быть не рады, потому что обе команды по весне еще не выигрывали.

– Получается, Мусаев за короткий срок смог что-то «подкрутить» у «Краснодара»?

– Да, мне показалось, что именно так. И смотрелось это очень здорово. С Мусаевым команда остается в чемпионской гонке, во всяком случае, сейчас команда ближе к золотым медалям, чем с Ивичем.

Там была осторожная игра, с которой не было шансов на чемпионство. А с Мусаевым более авантюрная, более агрессивная игра может принести «Краснодару» больше дивидендов.