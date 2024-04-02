Аршавин спрогнозировал, когда «Спартак» уволит Абаскаля

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин предположил, когда произойдет смена главного тренера в «Спартаке».
– Будь вы на месте руководителей «Спартака», уволили бы Абаскаля?
– Я никогда не буду на месте руководителей «Спартака».
– Что делать с Абаскалем тогда?
– Дождутся конца сезона и, скорее всего, его уберут из клуба. Думаю, «Спартак» сейчас еще не нашел другого тренера.
– Карпин в «Спартаке» – вам было бы интересно на это посмотреть?
– Да. Он единственный, кто может возглавить «Спартак» сейчас. Вариант с Карпиным лежит на поверхности для красно-белых. Кто еще может-то возглавить?
- «Спартак» набрал 32 очка в 21 туре РПЛ.
- Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.