Аршавин спрогнозировал, когда «Спартак» уволит Абаскаля

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин предположил, когда произойдет смена главного тренера в «Спартаке».

– Будь вы на месте руководителей «Спартака», уволили бы Абаскаля?

– Я никогда не буду на месте руководителей «Спартака».

– Что делать с Абаскалем тогда?

– Дождутся конца сезона и, скорее всего, его уберут из клуба. Думаю, «Спартак» сейчас еще не нашел другого тренера.

– Карпин в «Спартаке» – вам было бы интересно на это посмотреть?

– Да. Он единственный, кто может возглавить «Спартак» сейчас. Вариант с Карпиным лежит на поверхности для красно-белых. Кто еще может-то возглавить?