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    Аршавин спрогнозировал, когда «Спартак» уволит Абаскаля

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин предположил, когда произойдет смена главного тренера в «Спартаке».

    – Будь вы на месте руководителей «Спартака», уволили бы Абаскаля?

    – Я никогда не буду на месте руководителей «Спартака».

    – Что делать с Абаскалем тогда?

    – Дождутся конца сезона и, скорее всего, его уберут из клуба. Думаю, «Спартак» сейчас еще не нашел другого тренера.

    – Карпин в «Спартаке» – вам было бы интересно на это посмотреть?

    – Да. Он единственный, кто может возглавить «Спартак» сейчас. Вариант с Карпиным лежит на поверхности для красно-белых. Кто еще может-то возглавить?

    • «Спартак» набрал 32 очка в 21 туре РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.04.2024 14:28
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    Комментарии (9)
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    СпорЦмен
    1712059603
    Надеюсь никогда! :)))
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    Benifacto
    1712059891
    зато есть прогноз когда Аршавин станет Мостовым.....уже!
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    NewLife
    1712064066
    Рекомендуй тренеров для немытых. Спартак срал на помойку РБ Спорт.
    Ответить
    k611
    1712064354
    Надо спрашивать спартаковских ветеранов, при чем здесь Аршавин.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712064737
    Им видать нравится платить этому цирковому неликвиду. Гыгыгы
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    Алексей З
    1712068957
    Вам мудакам , РБ Спорту , бомбардиру и всей бмжовской х.ете русским языком Малышев сказал , что никаких изменений до конца сезона не будет. Успокойтесь уже долббы и найдите другую тему для своих посиделок.
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