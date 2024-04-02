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    Реакция Генича на слова Абаскаля про божью помощь

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич предсказал скорую отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Так журналист отреагировал на слова испанца о том, что он определяет состав с божьей помощью.

    «Абаскаль – самый эпатажный тренер в истории «Спартака»? Конечно нет. Те же Валерий Карпин или Унаи Эмери эпатажнее.

    Я не вижу эпатажа у Абаскаля, он так видит и чувствует, это другое. Это его личность. Вообще «Спартак» уже не удивляет. Раньше выбирали по гороскопу, теперь вот это высказывание Абаскаля.

    На мой взгляд, тренер «Спартака» так себя вести не должен. Думаю, ему немного осталось в «Спартаке». Он тоже это понимает, вот и хочет оставить след такими высказываниями», – заявил Генич.

    • «Спартак» набрал 32 очка в 21 туре РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.04.2024 13:46
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    Комментарии (8)
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    СпорЦмен
    1712060495
    Абаскаль молится Богу ЛГБТ Джа. Как и вся секта.
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    subbotaspartak
    1712060800
    Да уж наследит
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    portero
    1712061141
    Хто ещё неумничал из блохеров и журналюг????
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    andr45
    1712066013
    ПО МНЕ - АБАСКАЛЬ АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА ПО ХАЙПУ) Еще не приступив к работе его стали обгаживать и шелкоперы, и ветеринары, и прочие неудачники) ЛОВЧЕВ «Не сомневаюсь, как только Абаскалю проиграет три матча, скажет, что уезжает. » 16.07.2022 ГУБЕРНИЕВ «Абаскаль в «Спартаке» — это прорыв! Может, водопровода, а может, и канализации… . » 10.06.2022 УТКИН «И Абаскаль – молодой хлыщ, в футбол игравший на любительском уровне» 17.10.2022 ГЛАДИЛИН «Если он займёт хотя бы шестое место – это будет успех. А ставить какую-то серьёзную задачу перед ним? Забудьте об этом, болельщики!» 10.06.2022 ДЛЯ ВСЕХ ЭТИХ И ДРУГИХ ПОДОНКОВ НАПОМИНАЮ: «СПАРТАК ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО»)))
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