Реакция Генича на слова Абаскаля про божью помощь

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич предсказал скорую отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Так журналист отреагировал на слова испанца о том, что он определяет состав с божьей помощью.

«Абаскаль – самый эпатажный тренер в истории «Спартака»? Конечно нет. Те же Валерий Карпин или Унаи Эмери эпатажнее.

Я не вижу эпатажа у Абаскаля, он так видит и чувствует, это другое. Это его личность. Вообще «Спартак» уже не удивляет. Раньше выбирали по гороскопу, теперь вот это высказывание Абаскаля.

На мой взгляд, тренер «Спартака» так себя вести не должен. Думаю, ему немного осталось в «Спартаке». Он тоже это понимает, вот и хочет оставить след такими высказываниями», – заявил Генич.