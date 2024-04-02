Адвокат Жорин оценил шансы Промеса на экстрадицию в Россию

Адвокат Сергей Жорин высказался о возможности передачи вингера «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ в Россию.

«Насколько я знаю из СМИ, в отношении Промеса возбуждено уголовное дело в России. И он то ли уже объявлен в розыск, то ли будет объявлен. И, соответственно, будет запрашиваться его выдача России. Возможно, уже запрошена. Такой вектор уже запущен.

Это направление очень правильное, оно может быть эффективно, учитывая хорошее отношение ОАЭ с Россией. Экстрадиция – это длительный процесс, поэтому маловероятно, что сегодня или завтра его повезут в Нидерланды. Здесь, что называется, битва не проиграна, и есть очень большие шансы, что Эмираты выдадут его России. Очень приятно, что Российская Федерация борется за спортсмена, который для неe важен, пусть даже креативными способами. Тем не менее, позиция обозначилась.

В СМИ появлялась информация что возбуждение уголовного дела невозможно? Я очень давно не сталкивался с ситуацией, когда силовики хотят возбудить уголовное дело и не могут. Это немного мифическая история для нашего времени.

Если правоохранители хотят возбудить дело, они его возбуждают. Если не хватает ущерба, они его находят, а если не возбуждают, значит, не хотят. Что касается каких-то ещe вариантов, то они есть всегда. Я не считаю себя уполномоченным давать советы.

Теоретически, может быть вариант по аналогии с Италией, и сыном Усса, который каким-то который волшебным образом на машине через балканские страны оказался в России. Конечно, с точки зрения логистики из ОАЭ на машине не уедешь, но чисто теоретически это может быть пароход, яхта, воздушный шар. Может такое же чудо случится с Промесом. Но я не специалист по чудесам.

Из того инструментария, который доступен мне, я бы сконцентрировался на поиске нарушений в экстрадиционном деле. В запросе, который направили Нидерланды. Это не какая-то невозможная история. Очень часто отказывают в экстрадиции из-за нарушения процессуальных условий. Поэтому здесь есть шанс. Я как юрист и адвокат советовал бы придерживаться установленных законом процедур. Тем более, что шанс положительного урегулирования далеко не равен нулю», – сказал Жорин.