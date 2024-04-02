Transfermarkt опубликовал обновленный топ-20 самых дорогих игроков мира

Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков мира. Рейтинг возглавил 20-летний полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем. Его, Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» и Килиана Мбаппе из «ПСЖ» оценили в 180 миллионов евро.
Топ-20 самых дорогих игроков мира:
1. Джуд Беллингем («Реал») – 180 миллионов евро;
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 180 миллионов евро;
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 180 миллионов евро;
4. Винисиус Жуниор («Реал») – 150 миллионов евро;
5. Букайо Сака («Арсенал») – 130 миллионов евро;
6. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 130 миллионов евро;
7. Флориан Вирц («Байер») – 110 миллионов евро;
8. Джамал Мусиала («Бавария») – 110 миллионов евро;
9. Деклан Райс («Арсенал») – 110 миллионов евро;
10. Виктор Осимхен («Наполи») – 110 миллионов евро;
11. Лаутаро Мартинес («Интер») – 110 миллионов евро;
12. Родри («Манчестер Сити») – 110 миллионов евро;
13. Гарри Кейн («Бавария») – 110 миллионов евро;
14. Родриго («Реал») – 100 миллионов евро;
15. Федерико Вальверде («Реал») – 100 миллионов евро;
16. Мартин Эдегор («Арсенал») – 95 миллионов евро;
17. Гави («Барселона») – 90 миллионов евро;
18. Эдуардо Камавинга («Реал») – 90 миллионов евро;
19. Орельен Чуамени («Реал») – 90 миллионов евро;
20. Хулиан Альварес («Манчестер Сити») – 90 миллионов евро.