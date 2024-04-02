Transfermarkt опубликовал обновленный топ-20 самых дорогих игроков мира

Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков мира. Рейтинг возглавил 20-летний полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем. Его, Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» и Килиана Мбаппе из «ПСЖ» оценили в 180 миллионов евро.

Топ-20 самых дорогих игроков мира:

1. Джуд Беллингем («Реал») – 180 миллионов евро;

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 180 миллионов евро;

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 180 миллионов евро;

4. Винисиус Жуниор («Реал») – 150 миллионов евро;

5. Букайо Сака («Арсенал») – 130 миллионов евро;

6. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 130 миллионов евро;

7. Флориан Вирц («Байер») – 110 миллионов евро;

8. Джамал Мусиала («Бавария») – 110 миллионов евро;

9. Деклан Райс («Арсенал») – 110 миллионов евро;

10. Виктор Осимхен («Наполи») – 110 миллионов евро;

11. Лаутаро Мартинес («Интер») – 110 миллионов евро;

12. Родри («Манчестер Сити») – 110 миллионов евро;

13. Гарри Кейн («Бавария») – 110 миллионов евро;

14. Родриго («Реал») – 100 миллионов евро;

15. Федерико Вальверде («Реал») – 100 миллионов евро;

16. Мартин Эдегор («Арсенал») – 95 миллионов евро;

17. Гави («Барселона») – 90 миллионов евро;

18. Эдуардо Камавинга («Реал») – 90 миллионов евро;

19. Орельен Чуамени («Реал») – 90 миллионов евро;

20. Хулиан Альварес («Манчестер Сити») – 90 миллионов евро.