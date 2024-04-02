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    • Transfermarkt опубликовал обновленный топ-20 самых дорогих игроков мира

    Transfermarkt опубликовал обновленный топ-20 самых дорогих игроков мира

    Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков мира. Рейтинг возглавил 20-летний полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем. Его, Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» и Килиана Мбаппе из «ПСЖ» оценили в 180 миллионов евро.

    Топ-20 самых дорогих игроков мира:

    1. Джуд Беллингем («Реал») – 180 миллионов евро;

    2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 180 миллионов евро;

    3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 180 миллионов евро;

    4. Винисиус Жуниор («Реал») – 150 миллионов евро;

    5. Букайо Сака («Арсенал») – 130 миллионов евро;

    6. Фил Фоден («Манчестер Сити») – 130 миллионов евро;

    7. Флориан Вирц («Байер») – 110 миллионов евро;

    8. Джамал Мусиала («Бавария») – 110 миллионов евро;

    9. Деклан Райс («Арсенал») – 110 миллионов евро;

    10. Виктор Осимхен («Наполи») – 110 миллионов евро;

    11. Лаутаро Мартинес («Интер») – 110 миллионов евро;

    12. Родри («Манчестер Сити») – 110 миллионов евро;

    13. Гарри Кейн («Бавария») – 110 миллионов евро;

    14. Родриго («Реал») – 100 миллионов евро;

    15. Федерико Вальверде («Реал») – 100 миллионов евро;

    16. Мартин Эдегор («Арсенал») – 95 миллионов евро;

    17. Гави («Барселона») – 90 миллионов евро;

    18. Эдуардо Камавинга («Реал») – 90 миллионов евро;

    19. Орельен Чуамени («Реал») – 90 миллионов евро;

    20. Хулиан Альварес («Манчестер Сити») – 90 миллионов евро.

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    Источник: Transfermarkt

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    02.04.2024 11:53
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1712051569
    А где Зе Болотный - 500 миллионов?
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    Давид59
    1712052233
    Листок лежит на столе у Миллера. Тот чешит затылок и думает. Брать по одному. Или всех сразу.;)))))
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