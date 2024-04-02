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    • «Вест Хэм» – «Тоттенхэм»: прогноз на матч 31 тура АПЛ, 2 апреля

    «Вест Хэм» – «Тоттенхэм»: прогноз на матч 31 тура АПЛ, 2 апреля

    Во вторник, 2 апреля, в 31-м туре АПЛ сыграют «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». Игра состоится в Лондоне, начало – в 22:15 (мск).

    «Вест Хэм»

    Команда Дэвида Мойеса набрала 44 очка и находится на 7-м месте в АПЛ. «Вест Хэм» добыл 12 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей 49:54.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» набрал 56 очков и занимает 5-е место. Подопечные Анге Постекоглу добыли 17 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 61:43.

    Отставание от зоны Лиги чемпионов – 3 очка при игре в запасе.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 07.12.23 «Тоттенхэм» – «Вест Хэм» – 1:2;
    • 19.02.23 «Тоттенхэм» – «Вест Хэм» – 2:0;
    • 31.08.22 «Вест Хэм» – «Тоттенхэм» – 1:1;
    • 20.03.22 «Тоттенхэм» – «Вест Хэм» – 3:1;
    • 24.10.21 «Вест Хэм» – «Тоттенхэм» – 1:0.

    Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» продолжает борьбу за попадание в зону ЛЧ, а «Вест Хэм» может доигрывать сезон. Однако в лондонском дерби команды не будут щадить друг друга. Прогноз – «обе забьют + ТБ 2,5» с коэффициентом 1.65.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.04.2024 09:31
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