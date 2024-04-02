Быстров — о «Спартаке» с Абаскалем: «Очевидно, что нет никаких перспектив»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о результатах красно-белых в РПЛ после возобновления сезона.
«Спартак» сыграл вничью 0:0 с «Зенитом» и «Уралом», а также потерпел поражение 0:2 от «Факела».
«Только профнепригодные руководители могут оставлять тренера в такой ситуации. Очевидно, что нет никаких перспектив.
Любой другой российский тренер давным-давно был бы послан на три буквы, несмотря на компенсацию и тому подобное», – сказал Быстров.
- Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.
- Под его руководством клуб в прошлом сезоне выиграл бронзовые медали.
- После 21 матча в текущем сезоне красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка.
- 3 апреля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.