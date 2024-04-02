Быстров — о «Спартаке» с Абаскалем: «Очевидно, что нет никаких перспектив»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о результатах красно-белых в РПЛ после возобновления сезона.

«Спартак» сыграл вничью 0:0 с «Зенитом» и «Уралом», а также потерпел поражение 0:2 от «Факела».

«Только профнепригодные руководители могут оставлять тренера в такой ситуации. Очевидно, что нет никаких перспектив.

Любой другой российский тренер давным-давно был бы послан на три буквы, несмотря на компенсацию и тому подобное», – сказал Быстров.