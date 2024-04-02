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    • Быстров — о «Спартаке» с Абаскалем: «Очевидно, что нет никаких перспектив»

    Быстров — о «Спартаке» с Абаскалем: «Очевидно, что нет никаких перспектив»

    Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о результатах красно-белых в РПЛ после возобновления сезона.

    «Спартак» сыграл вничью 0:0 с «Зенитом» и «Уралом», а также потерпел поражение 0:2 от «Факела».

    «Только профнепригодные руководители могут оставлять тренера в такой ситуации. Очевидно, что нет никаких перспектив.

    Любой другой российский тренер давным-давно был бы послан на три буквы, несмотря на компенсацию и тому подобное», – сказал Быстров.

    • Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.
    • Под его руководством клуб в прошлом сезоне выиграл бронзовые медали.
    • После 21 матча в текущем сезоне красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка.
    • 3 апреля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2024 09:17
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    Комментарии (17)
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    andr45
    1712039555
    Не понимаю, почему только всякая околофутбольная шпана, давно выброшенная из футбола, публично оценивают работу тренера?) Что, разные там смородские, овчинниковы, быстровы, радимовы, корнеевы, губерниевы, нагучевы, егоровы и прочие кого-либо тренировали, имеют тренерское образование и лицензию? В конце концов, если начать анализ и резюмировать ИХ деятельности, то итоги работы даже Талалаева покажутся гигантским)))) PS 21 февраля 2019 получил тренерскую лицензию категории C, позволяющую тренировать только детско-юношеские команды. Никого не тренировал, ибо абсолютно профнепригоден.
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    alefreddy
    1712042243
    есть перспектива борьба за первую десятку
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    СпорЦмен
    1712042589
    А вот, за то чтобы Абаскалю дали еще 1 шанс. Он должен дожать срам до пердива. :))))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712043050
    Клуб пустышка. Дупель пусто. Гыгыгы
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    Алексей З
    1712043631
    На три буквы всех питерских хочется посылать , а не только Абаскаля. Уволили. Кого ставить, кто в теме ?
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    Алексей З
    1712044030
    Продолжу. Тренер слаб , но слаб и состав, что можно изменить в апреле ? Послушать этого мудака и поставить стрелочника ? Команда несмотря на все печали продолжает бороться в чемпионате за тройку и в Кубке. Не поменяли в декабре , а сейчас ,да без Промеса ,нех.я дёргаться. Руководство дало понять , всё остаётся до лето, ну и х.ли этого полу-дурка слушать.
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    Cleaner
    1712045015
    Быстров превращается в Мостового. Негативное трепло...(
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    Боров навоз
    1712064835
    Время производителей навоза!!! Быстров, Мостовой ..... и так далее я в их числе!
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