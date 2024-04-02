«Интер» вторым квалифицировался в лиговый этап следующей ЛЧ

«Интер» стал вторым клубом, обеспечившим себе участие в лиговом этапе розыгрыша Лиги чемпионов-2024/25.
Миланцы гарантировали себе место в топ-4 чемпионата Италии, набрав 79 очков после 30 матчей. У идущей 5-й «Ромы» 52 очка и за оставшиеся 8 туров она уже не сможет догнать «Интер». То же касается и «Аталанты», которая занимает 6-е место с 50 очками, но провела на одну встречу меньше (29).
Топ-4 команд чемпионата Италии гарантированно выступят в лиговом этапе следующей ЛЧ.
- Первым, 30 марта, туда квалифицировался «Байер», возглавляющий таблицу Бундеслиги.
- Лиговый этап со следующего сезона сменит групповой этап ЛЧ и будет проводиться по швейцарской системе.