«Интер» вторым квалифицировался в лиговый этап следующей ЛЧ

«Интер» стал вторым клубом, обеспечившим себе участие в лиговом этапе розыгрыша Лиги чемпионов-2024/25.

Миланцы гарантировали себе место в топ-4 чемпионата Италии, набрав 79 очков после 30 матчей. У идущей 5-й «Ромы» 52 очка и за оставшиеся 8 туров она уже не сможет догнать «Интер». То же касается и «Аталанты», которая занимает 6-е место с 50 очками, но провела на одну встречу меньше (29).

Топ-4 команд чемпионата Италии гарантированно выступят в лиговом этапе следующей ЛЧ.