Топ-20 самых подешевевших игроков мира

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подешевевших футболистов по итогам весеннего обновления.

Больше всех в трансферной стоимости потерял полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих.

Игроки «Барселоны» и «Баварии» чаще остальных встречаются в этом рейтинге.

Полную версию можно посмотреть в телеграм-канале Transfermarkt. Топ-10 выглядит так: