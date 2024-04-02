Топ-20 самых подешевевших игроков мира

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подешевевших футболистов по итогам весеннего обновления.
Больше всех в трансферной стоимости потерял полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих.
Игроки «Барселоны» и «Баварии» чаще остальных встречаются в этом рейтинге.
Полную версию можно посмотреть в телеграм-канале Transfermarkt. Топ-10 выглядит так:
- Йозуа Киммих («Бавария») – 60 миллионов евро (-15 млн);
- Мойзес Кайседо («Челси») – 80 миллионов евро (-10 млн);
- Педри («Барселона») – 80 миллионов евро (-10 млн);
- Френки де Йонг («Барселона») – 70 миллионов евро (-10 млн);
- Лерой Сане («Бавария») – 70 миллионов евро (-10 млн);
- Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 60 миллионов евро (-10 млн);
- Альфонсо Дэвис («Бавария») – 60 миллионов евро (-10 млн);
- Рандаль Коло Муани («ПСЖ») – 70 миллионов евро (-10 млн);
- Дайот Упамекано («Бавария») – 50 миллионов евро (-10 млн);
- Жюль Кунде («Барселона») – 50 миллионов евро (-10 млн).