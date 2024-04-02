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    Топ-20 самых подешевевших игроков мира

    Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подешевевших футболистов по итогам весеннего обновления.

    Больше всех в трансферной стоимости потерял полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих.

    Игроки «Барселоны» и «Баварии» чаще остальных встречаются в этом рейтинге.

    Полную версию можно посмотреть в телеграм-канале Transfermarkt. Топ-10 выглядит так:

    1. Йозуа Киммих («Бавария») – 60 миллионов евро (-15 млн);
    2. Мойзес Кайседо («Челси») – 80 миллионов евро (-10 млн);
    3. Педри («Барселона») – 80 миллионов евро (-10 млн);
    4. Френки де Йонг («Барселона») – 70 миллионов евро (-10 млн);
    5. Лерой Сане («Бавария») – 70 миллионов евро (-10 млн);
    6. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 60 миллионов евро (-10 млн);
    7. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 60 миллионов евро (-10 млн);
    8. Рандаль Коло Муани («ПСЖ») – 70 миллионов евро (-10 млн);
    9. Дайот Упамекано («Бавария») – 50 миллионов евро (-10 млн);
    10. Жюль Кунде («Барселона») – 50 миллионов евро (-10 млн).

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    Источник: Transfermarkt

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    02.04.2024 01:00
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    Комментарии (5)
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    Benifacto
    1712030917
    странно а мудрик? или как этот провал называется....ну и Кьеза поидее тож провал.... 1е и 2е место должны делить так то....
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    BarStep
    1712036223
    Да ладно подешевели.., просто всем единовременную скидку сделали в 10 лямов :)
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    Вахахахаха
    1712036878
    Самый подешевевший Промес
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