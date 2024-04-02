Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Карпин назвал европейские клубы, в которых способен заиграть Глебов

    Карпин назвал европейские клубы, в которых способен заиграть Глебов

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин оценил перспективы полузащитника Данила Глебова продолжить карьеру в Европе.

    «Ему надо прибавить абсолютно во всем, кроме бега. Бегает много и хорошо, но во всем остальном надо прибавлять. В мышлении, в технике, в передачах. Работы непочатый край. Понятно, что по сравнению с тем, что было, когда он лет пять назад пришел, и сейчас – это небо и земля.

    Для «Ростова», в нашей схеме, он один из самых, если не самый важный игрок, потому что от него много зависит не только с точки зрения игры с мячом, но и без мяча. Он знает абсолютно все. Он подсказывает всем остальным, что нужно делать на поле.

    Готов ли он сейчас к Европе? Думаю, что готов. Опять же, если Испанию брать, то в какой команде готов? В «Реале»? Наверное, на данный момент нет. В «Бетисе» или в «Валенсии»? Наверное, да. В «Атлетико», наверное, тоже да.

    То же самое можно сказать про любой другой топ-5 чемпионатов Европы. Возможно, не в каком-то гранде, но в хорошей, добротной команде любого из этих чемпионатов, думаю, по своему уровню он сейчас может [играть]. Хотя, еще раз повторяю, ему еще расти и расти во многих компонентах надо», – сказал Карпин.

    • 24-летний Глебов – капитан «Ростова».
    • Он в клубе с января 2019 года.
    • В этом сезоне хавбек забил 2 гола и сделал 1 ассист в 28 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

    Новости по теме
    Колыванов назвал трех экс-спартаковцев, способных возглавить команду вместо Абаскаля 8
    Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с «Сочи» 23
    Орлов назвал лучшего тренера для «Спартака» 13
    Источник: «Коммент.Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2024 00:12
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    TIMOTHY
    1712026976
    Глебов действительно отличный игрок, боец! Пусть лучше у нас в Ростове играет и нас радует)
    Ответить
    subbotaspartak
    1712030975
    Карпин назвал европейские клубы, в которых способен заиграть Глебов.... Я предполагаю, что в футбольные...
    Ответить
    моэм
    1712038524
    Удивило , что Глебова , ещё в декабре , так сказать в подтверждение чемпионских амбиций не купили прямые претенденты на титул Динамо и Краснодар , что могло сделать центр поля непроходимым....да за дорого , но титул того разве не стоит ?
    Ответить
    SLADE2019
    1712041380
    Эка ты, Карпин планку как задрал! В Атлетико играл подготовил. Это же ты в него душу вкладывал. Близко его никто в Атлетико даже рассматривать не будет. Для РПЛ да, неплох, если концовку сезона не провалит, что вполне возможно, причем и с командой, и с тренером.
    Ответить
    NewLife
    1712042744
    Хорошо, что поняли, что бесполезно втюривать Спартаку этого игрочишку.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+