Карпин назвал европейские клубы, в которых способен заиграть Глебов

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин оценил перспективы полузащитника Данила Глебова продолжить карьеру в Европе.

«Ему надо прибавить абсолютно во всем, кроме бега. Бегает много и хорошо, но во всем остальном надо прибавлять. В мышлении, в технике, в передачах. Работы непочатый край. Понятно, что по сравнению с тем, что было, когда он лет пять назад пришел, и сейчас – это небо и земля.

Для «Ростова», в нашей схеме, он один из самых, если не самый важный игрок, потому что от него много зависит не только с точки зрения игры с мячом, но и без мяча. Он знает абсолютно все. Он подсказывает всем остальным, что нужно делать на поле.

Готов ли он сейчас к Европе? Думаю, что готов. Опять же, если Испанию брать, то в какой команде готов? В «Реале»? Наверное, на данный момент нет. В «Бетисе» или в «Валенсии»? Наверное, да. В «Атлетико», наверное, тоже да.

То же самое можно сказать про любой другой топ-5 чемпионатов Европы. Возможно, не в каком-то гранде, но в хорошей, добротной команде любого из этих чемпионатов, думаю, по своему уровню он сейчас может [играть]. Хотя, еще раз повторяю, ему еще расти и расти во многих компонентах надо», – сказал Карпин.