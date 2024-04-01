Чернов заявил об участии «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ

Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов считает, что его команда по-прежнему борется за победу в чемпионате России.
«Кто сейчас ближе всего к чемпионству в РПЛ? Не знаю. Наверное, те команды, которые на данный момент находятся на первом и втором месте. Но и у других есть шансы.
Считаю ли я, что «Краснодар» все еще в чемпионской гонке? Думаю, да, как и мы», – сказал Чернов.
- «Спартак» набрал 32 очка в 21 туре РПЛ.
- Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.