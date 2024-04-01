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    • Чернов заявил об участии «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ

    Чернов заявил об участии «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ

    Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов считает, что его команда по-прежнему борется за победу в чемпионате России.

    «Кто сейчас ближе всего к чемпионству в РПЛ? Не знаю. Наверное, те команды, которые на данный момент находятся на первом и втором месте. Но и у других есть шансы.

    Считаю ли я, что «Краснодар» все еще в чемпионской гонке? Думаю, да, как и мы», – сказал Чернов.

    • «Спартак» набрал 32 очка в 21 туре РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.04.2024 22:44
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Cleaner
    1712003012
    Неужели Промес очередную партию кокаина в Спартак смог переправить? Иначе слова Чернова о Спартаковском ЧЕМПИОНСТВЕ объяснить НЕВОЗМОЖНО! Такое может прийти в голову только под дозой!!!...)))
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    NewLife
    1712003389
    Первого апреля можно прикалываться, но не так топорно)
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    VPERDIV SPARTAK
    1712028915
    Это клиника
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    subbotaspartak
    1712030766
    Неучастие в современных олимпийских играх не отменяет древнего олимпийского принципа
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