Газзаев рассказал, что мешает ЦСКА бороться за чемпионство

Валерий Газзаев проанализировал последние результаты ЦСКА.

«Тревожит тенденция ЦСКА постоянно терять очки, ведя в счете, имея комфортное преимущество...

Жаль Игоря Акинфеева. В матче с «Сочи» он совершил несколько великолепных спасений, а защитники продолжали его подводить.

В эпизоде с первым голом Роша слишком легко дал себя обыграть. А когда пропускали второй мяч, недоработали в опорной зоне.

Если бы не эти осечки, армейцы уже шли бы по чемпионскому графику... Понятно, что где-то не хватает обоймы, где-то сказывается потеря концентрации.

Перед стартом сезона я говорил, что ЦСКА должен решать только одну задачу – бороться за чемпионство. А как иначе? После второго места и победы в Кубке нужно двигаться только вперед, брать следующую высоту. Но для этого нужны были соответствующие трансферы«, – сказал Газзаев.