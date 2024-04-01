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    Газзаев рассказал, что мешает ЦСКА бороться за чемпионство

    Валерий Газзаев проанализировал последние результаты ЦСКА.

    «Тревожит тенденция ЦСКА постоянно терять очки, ведя в счете, имея комфортное преимущество...

    Жаль Игоря Акинфеева. В матче с «Сочи» он совершил несколько великолепных спасений, а защитники продолжали его подводить.

    В эпизоде с первым голом Роша слишком легко дал себя обыграть. А когда пропускали второй мяч, недоработали в опорной зоне.

    Если бы не эти осечки, армейцы уже шли бы по чемпионскому графику... Понятно, что где-то не хватает обоймы, где-то сказывается потеря концентрации.

    Перед стартом сезона я говорил, что ЦСКА должен решать только одну задачу – бороться за чемпионство. А как иначе? После второго места и победы в Кубке нужно двигаться только вперед, брать следующую высоту. Но для этого нужны были соответствующие трансферы«, – сказал Газзаев.

    • ЦСКА набрал 33 очка в 21 туре РПЛ.
    • Армейцы занимают 4-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 8 баллов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2024 22:10
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    Комментарии (3)
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    subbotaspartak
    1712037699
    ...нужны были соответствующие трансферы... Рысаков, однако, не хватает
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    Mirak92
    1712045679
    Селекционер,Федотов и игроки уровня фнл
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    sined1951
    1712050368
    У них не чемпионский состав, нападение так себе. Не хватает сил на весь матч.
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