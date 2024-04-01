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    • Мостовой рассказал, как изменил бы атаку «Спартака»: «Абаскаль в футбол не играл и не видит очевидные вещи»

    Мостовой рассказал, как изменил бы атаку «Спартака»: «Абаскаль в футбол не играл и не видит очевидные вещи»

    Александр Мостовой считает, что Квинси Промес и Антон Зиньковский должны были вместе играть в составе «Спартака».

    «В отсутствие Промеса у «Спартака» есть Зиньковский, который создаeт угрозы. Вспоминаю, когда Антон сидел в запасе, то я задавался вопросом, почему он только выходит на замену, хотя и за 15-20 минут делает много полезного.

    Понятно, что Абаскаль сам в футбол не играл и потому ему тяжело увидеть очевидные вещи.

    Промес и Зиньковский действуют почти на одной позиции. Но раньше Антон не выходил в стартовом составе, даже когда там не было Квинси. А у меня бы играли одновременно и тот, и другой», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» набрал 32 очка в 21 туре РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    01.04.2024 21:09
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    Комментарии (8)
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    Боров мясной
    1711996672
    Мостового тренером, он же царь, самодержавец, самодур.
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    aaaaahhhh
    1711997448
    своевременный совет:))) а главное ни проверить не опровергнуть...
    Ответить
    TIMOTHY
    1711998817
    Саня верим)
    Ответить
    Алексей З
    1711999926
    Эту шнягу откуда достали, пол-года пылилась и от неХ делать бомбардир решил это выложить ? Днище !!!!!!
    Ответить
    ss21
    1712001278
    А идея здравая 4-3-3.
    Ответить
    JIEGEHDA
    1712019245
    Ну так то и Максименко и Селихов хотя бы редко но спасали. Надо обоих вместе выпускать . Спасать будут чаще ведь!!! П.с . Мостовой
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    subbotaspartak
    1712037835
    Мудрый...
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