Мостовой рассказал, как изменил бы атаку «Спартака»: «Абаскаль в футбол не играл и не видит очевидные вещи»

Александр Мостовой считает, что Квинси Промес и Антон Зиньковский должны были вместе играть в составе «Спартака».

«В отсутствие Промеса у «Спартака» есть Зиньковский, который создаeт угрозы. Вспоминаю, когда Антон сидел в запасе, то я задавался вопросом, почему он только выходит на замену, хотя и за 15-20 минут делает много полезного.

Понятно, что Абаскаль сам в футбол не играл и потому ему тяжело увидеть очевидные вещи.

Промес и Зиньковский действуют почти на одной позиции. Но раньше Антон не выходил в стартовом составе, даже когда там не было Квинси. А у меня бы играли одновременно и тот, и другой», – сказал Мостовой.